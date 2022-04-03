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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

زراعة النواب: اهتمام السيسي بالتوسع في زراعة القطن يؤكد عودته للريادة العالمية

القطن
القطن

أشاد صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تجلت في التوجية بإعداد  تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع فى زراعته مستقبلاً".

 

وأكد “عبد الفتاح” لـ"صدي البلد"، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التقييم زراعة القطن قصير التيلة يؤكد حرصه الدائم علي إنتاج أهم وأبرز المنتجات التي تساهم في تحقيق طفرة ونقلة نوعية في مجال الزراعة، ، لافتا إلى أن اهتمام الرئيس والحكومة بالقطن في مصر يؤكد  عودة الريادة العالمية للقطن المصري الذي عرف بحسن جودته علي مر الكثير من العقود، وهناك اهتمام ملحوظ بتبني أساليب جديدة في زراعته بما يخدم الصناعة المحلية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن الفترة الماضية شهدت اعتزام الحكومة علي زراعة 5 آلاف فدان من القطن قصير التيلة واليوم الرئيس السيسي وجه بالتقييم والتدقيق وهذا يعتبر بمثابة تناغم بين القيادة السياسية والحكومة ويؤكد وجود انطلاقة كبرى لبداية زراعة القطن وتصنيعه بكافة مراحله على أن تكون المرحلة النهائية هي التصدير للخارج.

 

ولفت وكيل لجنة الزراعة، إلي أنه منذ سنوات طويلة اعتمدت مصر في زراعتها للقطن علي النوع ( طويل التيلة) إلا أن الآونة الأخيرة اختلفت متطلبات سوق العمل ووجدت إتجاهات عالية الطلب علي (قصير التيلة)، ذلك الإتجاه الذي اتبعته الدولة حيث يأتي بالتزامن مع التوسع في إنشاء مصانع للغزل والنسيج.

 

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة".

 

وقد وجه الرئيس بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع فى زراعته مستقبلاً".

 

وقد شهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلاً عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلباً واستخداماً بسوق العمل، مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية، ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة.

مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى

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