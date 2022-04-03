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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيتر ميمي يشوق الجمهور بصورة من كواليس مسلسل الاختيار 3

كريم وبيتر
كريم وبيتر

نشر المخرج بيتر ميمي صورة من كواليس مسلسل الاختيار الجزء الثالث، عبر صفحته الشخصية "إنستجرام"، الذي يُعرض حاليا خلال الموسم الرمضاني 2022.


وظهر بيتر ميمي مع النجم كريم عبد العزيز، أثناء تصويره لإحدى المشاهد الخارجية، معلقًا عليها "زكريا".

 

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3 ظهور مهندس الجماعة والمسؤول الأول عما قامت به من أعمال تخريبية استهدفت القوات المسلحة ورجالها من فترة من 2012 الي 2013 وهو خيرت الشاطر.

الاختيار 3
وتم اتهام خيرت الشاطر بأنه المسئول الأول والعقل المدبر لكل العمليات والأهداف التي سعت الجماعة الإرهابية إلي تحقيقها في عهد تولي المعزول محمد مرسي حكم مصر سنة 2012.

 

خيرت الشاطر امبراطور الأموال في جماعة الإخوان وهو صاحب الثروة الضخمة وصاحب النفوذ الاقتصادي الأكبر في جماعة الإخوان، فهو المسئول بالشراكة مع حسن مالك عن اللجنة المالية، التي تتولى مهمة الإشراف على كل الشئون المالية للجماعة، ومواردها وأوجه إنفاقها.

وهذا بدءًا من وعاء يمثل اشتراكات أعضاء الجماعة، أو الإشراف على استثمارات ضخمة تملكها الجماعة وأصول تملكها في الخارج، أو الشركات والاستثمارات المملوكة للجماعة داخل مصر، التي تدار من قبل عدد كبير من رجال الأعمال داخلها، وتوفر مسارا آمنا لتوريد عدد من حصيلة أموال الخارج.

 

 

كريم عبد العزيز بيتر ميمي الجماعة الارهابية القوات المسلحة الموسم الرمضاني الحلقة الأولى الموسم الرمضان مسلسل الاختيار 3

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