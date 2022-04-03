أمير كرارة:موت أبويا كسر ضهري ونفسي أخويا يكون أحسن مني مليون مرة

أكد النجم أمير كرارة، أن فراق والده ووالدته أمر صعب عليه للغاية وتغير شكل الحياة بالنسبة له بعد رحيلهما، قائلا: "فراق أبويا صعب قوي والحياة مع أبويا كانت حاجة تانية خالص، وموت والدي وأمي صعب بس موت والدي كان شديدا وصدمة كبيرة قوي كسرت ضهر ".

وأشار أمير كرارة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أن علاقته قوية بشقيقه أحمد ولا يقف أمام مسيرته الفنية، قائلا: "اللي بعمله جدعنه مع أخويا وهو عارف كده كويس وأنا وهو قريبين قوي من بعض وهو شغال كويس وجاله مسلسلات كتير وأتمنى أخويا يبقى أحسن مني مليون مرة".

وتابع أمير كرارة : "أحمد علاقتي به قوية وهو أخويا الكبير وحبيب قلبي وفى شغل تاني لنا مع بعض وهو المسئول عنه مش انا، ولكن في حته التمثيل هو مقتنع أننا منشتغلش مع بعض وعمره ما طلب مني كده وهو راجل فاهم اننا منطلعش مع بعض عشان محدش يقول بيأخذ اخوه معه فى كل حاجة".