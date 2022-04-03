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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يحتفل بتصدر ياسمين صبري الترند بعد ظهورها في برنامجه للمقالب

رامز جلال
رامز جلال

حلت الفنانة الشابة ياسمين صبري ضيفة مع الفنان رامز جلال في برنامج رامز موفى ستار المُذاع على فضائية mbc مصر، كواحدة من ضحايا برنامج المقالب الذي يعرض عبر شهر رمضان المبارك.

تصدر اسم ياسمين صبري التريند من خلال مواقع التواصل الاجتماعي علي تويتر بسبب ظهورها وحلقتها ع رامز في برنامج القالب “رامز موفى ستار”

واحتفل رامز بتصدر اسم ياسمين التريند من خلال نشر صورة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر وعلق "‏ياسمين صبري تريند رقم ١ 🔥💪💪‎#رامز_موفي_ستار"

ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.


وفكرة برنامج هذا الموسم تدور حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، ويجب أن يشارك الضيف في بطولة العمل أمام فاندام، حيث يسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، ثم يستدرج رامز الفنان إلى جسر ثم يسقط في بحيرة تحت الجسر مليئة بالكثير تماسيح ثم يظهر رامز ويكشف عن هويته الحقيقية فجأة.

الفنان رامز جلال ياسمين صبري برنامج شهر رمضان برنامج المقالب برنامج رامز موفى ستار النجم العالمي فان دام

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