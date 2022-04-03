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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على جمعة: الله سبحانه وتعالي لا يريد منافقين وترك لنا حربة العقيدة

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، في تفسير قوله الله سبحانه تعالي" لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "، إن حرية العقيدة واضحه نصا وليس فيها أي مجادلة أو محاوره لأننا لا نريد أن نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين .
 وأضاف أن الله سبحانه وتعالي يبين لنا هذا في قوله تعالي "انك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء ".. فهناك العديد من النصوص التي تدل على حرية العقيدة .
 

وأوضح الدكتور على جمعة، أن الله سبحانه وتعالي بين لنا ذلك أيضا في قوله تعالي " فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ "، لانه لا يريد منافقين فالمنافقين في الدرك الأسفل من النار.
 

هيئة كبار العلماء علي جمعة الدكتور علي جمعة حرية العقيدة دكتور علي جمعة كبار العلماء

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