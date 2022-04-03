الشيف عباس: أمي مش مقتنعة إني بعرف أطبخ.. ومفيدة شيحة: مش لوحدها

داعبت الإعلامية مفيدة شيحة، الشيف عباس، في برنامج سكر وشطة، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد.

ووجه الشيف عباس، حديثه لمفيد شيحة، قائلا :"رغم أني شغال شيف لسنوات لكن حتى اليوم أمي مش مقتنعة إني بعرف أطبخ، ولا بعرف أدخل المطبخ أساسا".



وردت الإعلامية مفيدة شيحة، ضاحكة، :"مش لوحدها اللي شايفة كده، وأنا معاها".





وقدمت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها سكر وشطة، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، طريقة عمل الكنافة العباسية.

وخلال الحلقة، قدمت وصفة الكنافة العباسية، قائلة :" مكونات الأكل بيتكون من كوبين فقط من السميد الناعم،

وكوبين من السكر البودرة، وملعقتان كبيرتان من جوز الهند ، ويفضل أن تكون مبشورة ناعماً.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة: كوبان من الزيت ويفضل زيت الذرة، وملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة، وست حبات من البيض، وملعقتان صغيرتان من مسحوق الخبز، وملعقة صغيرة فانيليا ويفضل النوع السائل، وربع كوب زبدة، وربع كيلو كنافة".

