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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لدفع المصروفات الدراسية بحقوق عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنها ستقوم بإلغاء تسجيل جميع رسائل الدكتوراة التي لم يقم مسجلوها بسداد الرسوم الدراسية المستحقة عليهم حتى العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، مطالبة المسجلين بالسداد قبل موعد انعقاد مجلس الكلية في جلسته القادمة بتاريخ 11 أبريل .


واعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جداول الدراسة خلال شهر رمضان المبارك للشعبة العربي (انتظام و انتساب ) للشعبة الإنجليزية .

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كرم  الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس والدكتور احمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس ، المتميزين من الطلاب والطالبات ممن شاركوا في مسابقتي جسيب (jessup) واكسفورد (Oxford) للمحاكمات الصورية.

 

حيث وصل الفريق المشارك من طلاب  كلية الحقوق جامعة عين شمس إلي دور النصف النهائي في مسابقة جسيب (jessup)، وقد تكون الفريق من كل من: باكينام السنباطي، وهنا محمد عبدالرحمن، وهانيا محمد هشام، وصلاح محمد محمد، وأدهم عمر مكرم، بتدريب: سيف الله صبري، ونوران عبدو.

 

كما حصل الفريق المشارك من طلاب  كلية الحقوق جامعة عين شمس، على المركز الثاني في المسابقة الإقليمية للمحاكمات الصورية "اكسفورد"

جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس جميع رسائل الدكتوراة العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ انعقاد مجلس الكلية Jobs Education

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