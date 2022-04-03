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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بالهزيمة من بول كول

علي فرج يخسر لقب بطولة بريطانيا للإسكواش

صدى البلد

لقي علي فرج نجم وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا للاسكواش هزيمة من منافسه النيوزيلندي بول كول المصنف الأول عالميا بنتيجة ٣-٠ في مباراة استغرقت ٥٠ دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-4.

 

 

وتوج بول كول ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش والتي اقيمت في المملكه المتحدة خلال الفترة بين ٢٨ مارس حتي ٣ ابريل بقيمة جوائز تصل ل ١٦٨ دولار للرجال ومثلها للسيدات 

 

وتوجت  هانيا الحمامي نجمة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الإسكواش ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، وفازت هانيا الحمامي في المباراة النهائية أمام  نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 8-11, 11-4.

 

وادي دجلة بريطانيا المملكة المتحدة بريطاني بول كول علي فرج نوران جوهر

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