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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس المصري يطالب لاعبيه بغلق صفحة مباراة مازيمبي والتركيز في القادم

صدى البلد

 

أجرى سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري اتصالًا هاتفيا بالمهندس محمد سلامة رئيس بعثة النادي بالكونغو الديمقراطية وذلك عقب نهاية مباراة اليوم بين المصري ومازيمبي والتي جرت على ملعب الأخير وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين للاشئ.

وخلال الاتصال أكد سمير حلبية للمهندس محمد سلامة على ضرورة إبلاغ الجهاز الفني واللاعبين بضرورة غلق صفحة تلك المباراة فورا والتركيز في المباريات المقبلة للفريق ببطولة الدوري وكأس الكونفيدرالية التي صعد الفريق بها لدور الثمانية والذي سيتم إجراء القرعة الخاص به عصر بعد غد الثلاثاء بالقاهرة.

كما أكد سمير حلبية أن مجلس إدارة النادي قرر صرف مكافأة الفوز بمباراتي أوتوهو الكونغولي والقطن الكاميروني للاعبين وكذلك مكافأة التأهل لدور الثمانية خلال الأسبوع الحالي.

وخسر المصري البورسعيدي أمام مضيفه مازيمبي الكونجولي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وبهذه النتيجة، فرّط المصري في تربعه على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، حيث تجمد رصيده عند 10 نقاط ليتراجع للمركز الثاني، فيما خطف مازيمبي المركز الأول بعد رفع رصيده إلى 11 نقطة.

محمد سلام بورسعيد النادي المصري كأس الكونفيدرالية الكونفدرالية الكونفيدرالية

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