عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بتعديل كود البناء المصري ليتوافق مع تطورات التنمية العمرانية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حققت على مدار الـ 7 سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في قطاع التنمية العمرانية والبناء، فضلاً عن القضاء على ظاهرة العشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية، بفضل جهود القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في المجتمعات العمرانية.


وأوضح "جمعة" أنه في إطار ضبط الوضع العمراني، قامت الدولة المصرية بوضع منظومة جديدة من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب معه ضرورة إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لـ "كود البناء المصري" لإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية حديثة قائمة على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد.


وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كود البناء المصري بمثابة القانون الذي يحكم عمليات الإنشاء والأساس في عمليات البناء في مصر، لافتًا إلى أن هذه الاكواد تتنوع وتختلف حسب ما يتم بناءه، فمنها كود الخرسانة وهو كود أساسي لأن معظم المباني في مصر من الخرسانة، وكود حماية المنشآت من الحرائق، وكود ميكانيكا التربة وهندسة الأساسيات وغيرها الكثير.


وتابع جمعة، أن ضمان السلامة الإنشائية يتطلب إجراء تعديلات جديدة على هذه الأكواد تتوافق مع التطورات الهائلة التي يشهدها قطاع التشييد والبناء المصري، تنفيدَا لإستراتيجية مواجهة تحديات القضايا العمرانية التي تنتهجها الدولة المصرية للارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية وضمان العيش الكريم للمواطنين.

المجتمعات العمرانية العشوائيات القيادة السياسية مجلس الشيوخ المدن الجديدة الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

دار الإفتاء: المُصاب بهذا المرض إذا أكل أو شرب صومه صحيح

سعر الذهب اليوم الأحد 3-4-2022

ترشيحاتنا

"كانوا بيحبوا بعض"..آمال رمزي تكشف علاقة عبد الحليم حافظ بـ سعاد حسني

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يكتسح نيوكاسل بـ5 أهداف على أرضه

دار الإفتاء: المُصاب بهذا المرض إذا أكل أو شرب صومه صحيح

تشكيل برشلونة ضد إشبيلية.. عثمان ديمبلي وأوباميانج في الهجوم

علي فرج يخسر لقب بطولة بريطانيا للإسكواش

بعد مجزرة بوتشا.. زيلينسكي يتوعد باعتقال ومحاسبة كل من تورط بجرائم حرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

نجوم الزمن الجميل على أغلفة المجلات بـ الفوانيس .. صور

فيديو

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ