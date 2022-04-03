مهيب عبد الهادى ينشر صورة تجمعه مع فان دام

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وظهر مقدم برنامج اللعيب علي mbc برفقة النجم العالمي فان دام، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.





ويشارك النجم العالمي فان دام مع رامز جلال في استدراج الضيوف لتصوير برنامجه الجديد "رامز موفى ستار" باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.



وفكرة برنامج هذا الموسم تدور حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، ويجب أن يشارك الضيف في بطولة العمل أمام فاندام، حيث يسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، ثم يستدرج رامز الفنان إلى جسر ثم يسقط في بحيرة تحت الجسر مليئة بالكثير تماسيح ثم يظهر رامز ويكشف عن هويته الحقيقية فجأة.