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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادى ينشر صورة تجمعه مع فان دام

فان دام ومهيب
فان دام ومهيب

 

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي جمهوره ومتابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".

 

وظهر مقدم برنامج اللعيب علي mbc برفقة النجم العالمي فان دام،  نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


 

ويشارك النجم العالمي فان دام مع  رامز جلال في استدراج الضيوف لتصوير برنامجه الجديد "رامز موفى ستار" باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.


وفكرة برنامج هذا الموسم تدور حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، ويجب أن يشارك الضيف في بطولة العمل أمام فاندام، حيث يسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، ثم يستدرج رامز الفنان إلى جسر ثم يسقط في بحيرة تحت الجسر مليئة بالكثير تماسيح ثم يظهر رامز ويكشف عن هويته الحقيقية فجأة.

 

الإعلامي مهيب عبد الهادي النجم العالمي فان دام رامز جلال صورة جديدة رامز موفي ستار موقع تبادل الصور والفيديوهات

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