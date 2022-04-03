روسيا تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن حول الانتهاكات الإنسانية في بوتشا بأوكرانيا

طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل، لمناقشة "الانتهاكات الأوكرانية الصارخة" في بوتشا بأوكرانيا.

وقال النائب الأول للمبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، يوم الأحد، إنه "في ضوء الاستفزاز السافر من قبل الراديكاليين الأوكرانيين في بوتشا، طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد ظهر يوم الاثنين 4 أبريل".

وأضاف بوليانسكي أن موسكو تعتزم فضح "المحرضين الأوكرانيين ورعاتهم الغربيين".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.