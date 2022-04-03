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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تسلم 310.048 سيارة.. وإيلون ماسك يغرد: "كان صعبا للغاية".. تفاصيل

تسلا تسلم 310.048
تسلا تسلم 310.048 سيارة.. وايلون ماسك يغرد "صعب للغاية"

سلمت شركة Tesla رقماً قياسياً قدره 310.048 سيارة في جميع أنحاء العالم وصفه إيلون ماسك من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأنه كان ربع أول "صعب للغاية" من العام الجاري، حيث أدى العدد المتزايد من المستهلكين للتحول إلى المركبات الكهربائية.

فاقت النتائج التي نشرت السبت التوقعات بشكل طفيف، وتوقع المحللون أنه سيتم شحن 309158 مركبة، بناءً على متوسط ​​التقديرات التي جمعتها بلومبرج.

تستمر التقلبات في معدلات الإصابة بفيروس Covid-19 والقواعد في جميع أنحاء العالم في التأثير على سلاسل الإمداد والتموين، كما أوقفت شركة صناعة السيارات الإنتاج مؤقتًا بمصنعها في شنجهاي بدءًا من الشهر الماضي بعد أن فرضت المدينة إغلاقًا بسبب تفشي فيروس كورونا المتفاقم.

وكتب محللو Wedbush بقيادة دان آيفز في مذكرة، أن شحنات تسلا كانت "أفضل مما كان يُخشى" نظرًا لقضايا سلسلة التوريد.

تسلا تسلم 310.048 سيارة.. وايلون ماسك يغرد "صعب للغاية"

"نعتقد أنه تم دفع ما يقرب من 20 ألفًا إلى 25 ألف وحدة من الربع الأول إلى الربع الثاني بسبب المشكلات اللوجستية والمصانع التي تجعل رقم الطلب الأساسي هذا يبدو قوياً مع مسار قوي لبقية عام 2022".

تسلا تسلم 310.048 سيارة.. وايلون ماسك يغرد "صعب للغاية"

تعتبر عمليات التسليم ربع السنوية من بين أكثر المؤشرات التي تتم مراقبتها عن كثب لشركة Tesla نظرًا لأنها تدعم النتائج المالية لشركة صناعة السيارات، حيث يُنظر إلى الرقم على نطاق واسع على أنه مقياس للطلب على السيارات الكهربائية بشكل عام، حيث قادت الشركة التي تتخذ من أوستن بولاية تكساس مقراً لها تكلفة السيارات التي تعمل بالبطاريات.

قالت شركة Tesla إن عدد عمليات التسليم الخاصة بها متحفظ وأن الأرقام النهائية يمكن أن تختلف بنسبة 0.5 بالمائة أو أكثر، وأنتجت الشركة 305.407 سيارات خلال هذا الربع.

لا تفصل مبيعات صانع السيارات حسب المنطقة الجغرافية، لكن الولايات المتحدة والصين هما أكبر أسواقها وكان الجزء الأكبر من المبيعات من طراز 3 سيدان و Yكروس.

تسلا تسلم 310.048 سيارة.. وايلون ماسك يغرد "صعب للغاية"

تصنع Tesla طرازي 3 و Y، بالإضافة إلى الطرازات S سيدان و Xكروس الأقدم في فريمونت بولاية كاليفورنيا، وينتج مصنع شنجهاي طرازي 3 و Y، وبدأت Teslaمؤخرًا في تسليم طراز Ysمن مصنعها الجديد في برلين وستحتفل بافتتاح مصنع في أوستن بحدث "Cyber ​​Rodeo" بحضور 15000 شخص في 7 أبريل.

Tesla ماسك إيلون ماسك شنجهاي COVID-19 كورونا

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