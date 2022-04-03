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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تخليداََ لذكرى شهداء الأهلي.. حسين الشحات يسجل الهدف الأول في مرمى الهلال

صدى البلد

استطاع الأهلي أن يسجل هدف التقدم في مرمى الهلال السوداني، في اللقاء المقام على ملعب استاد الأهلي وي السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

توغل أحمد عبد القادر بين دفاعات الهلال ومرر كرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74 ويسجلها حسين الشحات. 

ورفعت الجماهير الهواتف مضيئة تخليداََ لذكرى شهداء الأهلي في الدقيقة 74 مع توقيت تسجيل الهدف. 

تفاصيل المباراة..

حل الهدوء على المباراة من ناحية الأهلي في البداية، واستطاع الهلال أن يصل لمنطقة جزاء المارد الأحمر ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة التاسعة بدأ الأهلي أن يكشر عن انيابه ووصل لمرمى الهلال وشكل خطورة من عرضية رائعة مررها معلول ولكن استطاع الحارس أن يبعدها عن مرماه.

وفي الدقيقة العاشرة وصل الأهلي مرة أخرى لمرمي الهلال، ومرر هذه الهجمة الكرة كريم فؤاد من الجبهة اليمنى وصلت لأفشة الذي سددها ضعيفة وبعيدة عن مرمى حارس الفريق السوداني.

وظل الأهلي يبحث عن ثغرة في دفاع الهلال السوداني ليسجل هدف التقدم ولكن لم يتمكن أي من لاعبي الأهلي الوصول لمرمى الفريق السوداني.

وحصل الهلال على ركلة حرة مباشرة قي الدقيقة 28 من عمر المباراة، وسدد عبدول اجاجون الكرة ولكن ارطتمت بالحائط البشري ولم تشكل خطورة على مرمى الأهلي.

تدخل أحد لاعبي الهلال السوداني بقوة مع اليو ديانج لاعب الأهلي، وأمر حكم المباراة بإيقاف المباراة للاطمئنان على اللاعب.

واستدعى حكم اللقاء الجهاز الطبي للأهلي، وبالفعل قام المسعفون باللازم واستكمل ديانج المباراة دون أن يتم تبديل اللاعب.

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي التبديل الأول بخروج محمد شريف ونزول حسين الشحات في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

حاول الهلال الوصول لمرمى الشناوي في الدقيقة 70 من عمر المباراة وبالفعل تمكن من تشكيل هجمة من داخل منطقة الجزاء، عن طريق محمد اوتارا الذي سدد كرة على مرمى الأهلي ولكن لم تسكن الشباك.

تشكيل الهلال.. 
المرمى: أبو عشرين

الدفاع: فارس عبد الله – محمد أوتارا – الطيب عبد الرازق - موفق صديق

الوسط: صلاح عادل – جيرالد فيري – عبدول أجاجون

الهجوم: ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن - عيد مقدم


تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف.

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