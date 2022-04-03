بعد تعيينه بديلا عن الكردوسي..ننشر السيرة الذاتية للنائب عمرو مصطفى كمال حلمي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 134 لسنة 2022، بتعيين عمرو مصطفى كمال حلمى، عضوًا بمجلس الشيوخ، فى المكان الذي خلا بوفاة محمود سيد محمود سيد الكردوسى.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد.

وننشر في السطور التالية السيرة الذاتية عن النائب عمرو مصطفى كمال حلمى بعد تعيينه.

ولد النائب عمرو مصطفى، ٦ يناير ١٩٥٧ وهو نجل الوزير مصطفى كمال حلمي رئيس مجلس الشورى الأسبق، ونقيب المعلمين السابق الذى وافته المنية فى 2008 عن عمر يناهز 86 عاما.

حصل على بكالوريوس اقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعة القاهره عام ١٩٧٧، التحق بالعمل بوزارة الخارجية عام ١٩٧٩ وشغل منصب سفير جمهورية مصر العربية بإيطاليا في الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ وسفير جمهورية مصر العربية بأيرلندا في الفترة من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١١ وسفير جمهورية مصر العربية في كوريا الجنوبية في الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٥ ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية في الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣ ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية خلال الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٧.



النائب عمرو مصطفى تولى ايضا منصب نائب سفير جمهورية مصر العربية في اليابان خلال الفتره من ١٩٩٤ إلى ١٩٩٨ ومستشار بسفارة جمهورية مصر العربية في تونس خلال الفترة من ١٩٨٧ إلى ١٩٩٠ وعضو وفد مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من ١٩٨٢ إلى ١٩٨٦.



وتدرجت وظائف النائب عمرو مصطفى خلال فترة عمله في وزارة الخارجية حيث عمل في الفترة ٢٠١٣ الى ٢٠١٧ سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا ومندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) ، بالاضافة الى برنامج الأغذية العالمي (WFP ) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD ).