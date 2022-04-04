أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 4-4-2022

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 4 أبريل 2022وفقا لأخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين مصرف أبوظبي الإسلامي 4.97جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك( مصر ،الأهلي،بلوم) 4.96جنيه للشراء و4.99جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك أتش أس بى سى HSBC نحو 4.95جنيه للشراء و4.99 جنيه للبيع.



استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزي المصرى ليسجل 4.9جنيه للشراء و 5 جنيهات للبيع.

استقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك(فيصل الإسلامي،المصرف العربي الدولي،CIB،كريدى اجريكول،المشرق،الإسكندرية،الإمارات دبي الوطني ) ليسجل 4.95 جنيه للشراء و4.98جنيه للبيع.



بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (قناة السويس ، التنمية الصناعية)نحو 4.94جنيه للشراء و 4.99 جنيه للبيع.



بلغ الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك قطر الوطني نحو 4.94جنيه للشراء و 4.98جنيه للبيع.





وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك ابوظبي التجاري 4.93 جنيه للشراء و 4.99جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك أبوظبي الأول 4.93 جنيه للشراء و 4.98جنيه للبيع.



وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الكويت الوطني 4.92جنيه للشراء و4.99جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك التعمير والاسكان 4.92جنيه للشراء و5.01جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك العربي الأفريقي الدولي عند 4.89 جنيه للشراء و 4.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك مصر إيران للتنمية ليسجل 4.88جنيه للشراء و 5 جنيه للبيع .

وسجل الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى المصرف المتحد 4.85 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع.



أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتي مسجلا 4.97 جنيه وفقا لآخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية .

