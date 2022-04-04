عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

24 أبريل.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول برنامج الساعات المعتمدة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

بأجواء رمضانية.. اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق مسابقة المعلومات الدينية

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن هذه الدورات يتابع المركز  دورة الإحصاء التحليلى يومي الثلاثاء والأربعاء 19 : 20 أبريل 2022‪ من من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

جدير بالذكر عقدت كلية الأقتصاد المنزلي جامعة حلوان ورشة عمل تدريبية لتأهيل طلاب كلية الاقتصاد المنزلي قسم تربوي، للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

وعقدت الورشة تحت رعاية  الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، وإشراف  الدكتور أسامة أبو هشيمة وكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق وإشراف عام  الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، والذي أعد محتوى الورشة التدريبية وأدار فعالياتها

واستهدفت الورشة التدريبية التعريف بإجراءات وخطوات وآليات التحاق طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية وفقا للبروتوكول المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذلك إتقان مهارات تخطيط وتنفيذ وإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، التعريف بمحتوى المنهج التعليمي المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار الموقرة للتدريس بفصول محو الأمية (محتوى منهج القراءة والكتابة .. محتوى منهج الحساب).

جامعة حلوان البرامج التدريبية لشهر ابريل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس اخبار التعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

قبل 7 أبريل ..التموين تناشد المواطنين بضرورة استكمال البيانات لمنع إيقاف البطاقات

الاختيار 3 الحلقة 2.. ماذا قال السيسي لرئيس المخابرات قبل الثأر للشهداء

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

ترشيحاتنا

رميناه في الترعة لحد ما طلعت روحه.. اعترافات قاتلي سائق توك توك الجيزة

شاهد | لحظة اسقاط مقاتلة روسية ثمنها 50 مليون دولار بسماء أوكرانيا

سيد عبد الحفيظ عن منافس ربع النهائي: حكم المباراة هو الأهم.. وهذا موقف هاني وعبد المنعم

نشرة المنوعات.. معلومات عن الشيخ خلف المنيعي الذي ظهر في الاختيار 3.. ومراهقة تثير الجدل بـ سيشن رعب

خبير اقتصادي يكشف اهتزاز عرش الدولار مقابل صعود اليوان الرقمي وعملات أخرى

المغرب 6:14م.. مواقيت الصلاة اليوم الاثنين ثالث أيام رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

قبطي يقيم مائدة إفطار للصائمين طوال رمضان بالأقصر

أحمد داود : توقعنا مقارنة النسخة العربي من سوتس بالأمريكي.. أتمنى العمل مع زوجتي.. وٱولادي يتفهمون ظروف عملي (حوار)

في الأصل إغريقي.. فانوس رمضان لا يمكن الاستغناء عنه لاكتمال فرحة الأطفال

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ