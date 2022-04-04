24 أبريل.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول برنامج الساعات المعتمدة

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ابريل 2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن هذه الدورات يتابع المركز دورة الإحصاء التحليلى يومي الثلاثاء والأربعاء 19 : 20 أبريل 2022‪ من من العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء.

جدير بالذكر عقدت كلية الأقتصاد المنزلي جامعة حلوان ورشة عمل تدريبية لتأهيل طلاب كلية الاقتصاد المنزلي قسم تربوي، للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية.

وعقدت الورشة تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، وإشراف الدكتور أسامة أبو هشيمة وكيل كلية الاقتصاد المنزلي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق وإشراف عام الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، والذي أعد محتوى الورشة التدريبية وأدار فعالياتها

واستهدفت الورشة التدريبية التعريف بإجراءات وخطوات وآليات التحاق طلاب جامعة حلوان بالمشروع القومي لمحو الأمية وفقا للبروتوكول المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار، وكذلك إتقان مهارات تخطيط وتنفيذ وإدارة مواقف التعليم والتعلم بفصول محو الأمية للدارسين الكبار، التعريف بمحتوى المنهج التعليمي المعتمد من الهيئة العامة لتعليم الكبار الموقرة للتدريس بفصول محو الأمية (محتوى منهج القراءة والكتابة .. محتوى منهج الحساب).