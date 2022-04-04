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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات في مدينة خيرسون الأوكرانية

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الإثنين، بسماع دوي انفجارات في مدينة خيرسون الأوكرانية.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاثنين، أن صربيا ستسعى للحفاظ على علاقات الشراكة والصداقة مع روسيا.

وقال فوتشيتش خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره بمقر الحزب التقدمي الصربي، بعد إعلانه فوزه بالانتخابات الرئاسية، إن بلغراد تلتزم بوضع الحياد فيما يتعلق بالتحالفات العسكرية وستستمر في هذا الأمر، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأوضح فوتشيتش أن صربيا ستسعى للحفاظ على علاقات الصداقة والشراكة التي تجمعها بروسيا.

الانتخابات الرئاسية الرئيس الصربي روسيا مدينة خيرسون الأوكرانية أوكرانيا

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