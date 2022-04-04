5700 جنيه زيادة في طن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الاثنين 4 أبريل 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعا خلال الأيام الماضية.

ووصل متوسط سعر طن الحديد حاليا بالأسواق للمستهلك بين 20500 جنيه و21 ألف جنيه بعد 15300 يوم 14 مارس الماضي، بزيادة 5700 جنيه في الطن.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 4 أبريل 2022

سعر طن حديد عز 20000 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاي 19900 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 19900 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 19900 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4 أبريل 2022 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1430 جنيها للطن بعد 1390 الأسبوع الماضي

أسمنت النصر 1370 جنيها للطن

أسمنت المعلم 1370 جنيها للطن

اسمنت وادى النيل 1370 جنيها للطن

أسمنت المخصوص 1410 جنيهات للطن

أسمنت أسوان 1370 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1370 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1420 جنيهات للطن

اسمنت السويدي 1450 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف 1360 جنيهات للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.