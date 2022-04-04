محمد فراج يكتسح ترند تويتر بعد إبداعه في مسلسل "العائدون"

اكتسح الفنان محمد فراج ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد ابداعه فى تمثيل مشهد مؤثرا من الحلقة التانية من مسلسل العائدون.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “ ” وجاءت ابرز التعليقات كالآتي:

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل العائدون إثارة كبيرة ؛ خاصة بعد ان اكتشف تنظيم داعش خيانة احد أفراده وهو أبو مصعب الذي يجسد شخصيته الفنان محمد فراج اثناءحديثه مع ضابط المخابرات.

وطالب أمير كرارة من محمود عبد الغنى بتنفيذ خطة لكى يتم تهريب ابو مصعب قبل قتله من التنظيم ؛ الا ان الأخير رفض حتى لا يتم القبض على أمير كرارة.