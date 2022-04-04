هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح؟.. الإفتاء: بشرط واحد

هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح أم يبطله وينقص ثوابه؟، لعله سؤال يطرحه تعب الصيام خاصة في ظل موجة الحر الشديد، التي تجتاح البلاد هذه الأيام، وإن كانت عادة عند البعض ممن لا يتحملون الصيام عامة، فيهربون من ساعات الصيام الطويلة بالنوم في نهار رمضان ، لذا يتسائل الكثيرون عن هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح أم يبطله ؟، وتزداد أهمية الإجابة عن هذا الاستفهام لمن ينامون بعد الفجر إلى قرب أذان المغرب حيث موعد الإفطار ، فيصبح سؤال هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح هو المفر والمهرب.

هل نوم الصائم في نهار رمضان كله

هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح ؟، قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على هذا السؤال، قائلة إن النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل؛ وبناء عليه فإنه مباح ولكن بشرط أن لا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام، مستشهدة بقول الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 366): [وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ] اهـ.

هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح ؟، استشهدت أيضًا بقول الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 116): [النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ] اهـ.، موضحة أن النوم نهار رمضان من المكروهات عند المالكية؛ وقال العلامة الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 415): [(فَرْعٌ): مِنَ الْمَكْرُوهِ.. الْإِكْثَارُ مِنَ النَّوْمِ بِالنَّهَارِ، نَقَلَهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ وَابْنُ جُزَيٍّ] اهـ.

وفي إجابتها عن هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح ؟، نبهت إلى أنه لا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في "المستدرك".

كثرة النوم في رمضان

كثرة النوم في رمضان

كثرة النوم في رمضان ، منها حذر الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: صحيح أن كثرة النوم في رمضان غير مفسدة للصيام ، غير أن النائم يفوت على نفسه فضيلة الاجتهاد في العبادة وذكر الله سبحانه وتعالى، منوهًا بأن كثرة النوم في رمضان فيها مضيعة للأشياء التي كلف الله بها الإنسان مثل السعي والعبادة والتزكية، فهو تضييع لما أوجبه الله وما فرضه على الإنسان، وخسارة للكثير من الفضل.

وأشار إلى أن كثرة النوم في رمضان بما لا يشغل عن أساسيات الحياة من الصلاة والعمل ومراعاة الأسرة هو جائز ولا شيء فيه، "فمن نام وليس وراءه مسئوليات جائز"، ولكن كثرة النوم في رمضان تكون محرمة إذا شغلت فاعلها عن الأمور الأساسية في الحياة .

وينبغي الحذر من كثرة النوم في رمضان ، لأن شهر رمضان فضله عظيم ونفحاته كبيرة بالقدر الذي ينبغي على العبد اغتنامه، والحرص على الفوز بعطاياه من المغفرة والعتق من النار والخير الكثير، ويتقرب من ربه بصالح الأعمال، فرمضان ضيف عزيز وفرصة ذهبية تأتي في العام مرة واحدة ولا تتكرر.

كثرة النوم في رمضان تضيع الكثير ، حيث ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.

هل كثرة النوم في نهار رمضان يبطل الصيام

هل كثرة النوم في نهار رمضان يبطل الصيام أو ينقص ثوابه؟، ورد أن هناك الكثير من الناس ينامون معظم ساعات النهار في رمضان، تجنبًا للشعور بالجوع والعطش أثناء الصيام، والنوم بهذه الطريقة مباح ولكن بشرط واحد ، إذا لم يتحقق وقع الصائم في فعل محرم.

هل كثرة النوم في نهار رمضان يبطل الصيام أو ينقص ثوابه ؟، ورد فيه أن كثرة النَّوم بالنسبة للصائم في رمضان من الأمور المباحة ولو استغرق جميع النهار، ولكن بشرط أن لا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام، فصحيح أن النوم طوال ساعات النهار في رمضان لا يُفطر الصائم ولا يفسد صومه، ولكنه بهذا النوم في نهار رمضان غير المفسد للصيام، فإن النائم يفوت على نفسه فضيلة الاجتهاد في العبادة وذكر الله .

هل النوم الكثير يبطل الصيام

هل النوم الكثير يبطل الصيام

هل النوم الكثير يبطل الصيام ؟، أجاب الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن نوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل؛ بحسب قول الإمام النووي في كتاب «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (2/ 366): «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ».

واستشهد «فخر» في إجابته عن: « هل النوم الكثير يبطل الصيام ؟» بما قاله الإمام ابن قدامة في كتابه «المغني» (3/ 116): «النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ»، مشيرًا إلى أنه لا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في "المستدرك".

وعن هل النوم الكثير يبطل الصيام ؟، أشار إلى أنه ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.

هل النوم على البطن يبطل الصيام

هل النوم على البطن يبطل الصيام ؟، ورد أن من نام على بطنه من غير قصد للاستمناء وترتب عليه خروج مني فهذا يسمى احتلاماً ولا يبطل الصوم وليس باستمناء، ويجب في هذه الحالة غسل جميع ظاهر الجسد.

هل النوم على البطن يبطل الصيام ؟، قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدا الإفتاء، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن النوم على البطن، لأنه يضر بالجسد ، وهو مكروه وليس حرام كما أنه لا يبطل الصيام .

واستشهد «وسام» في إجابته عن سؤال: « هل النوم على البطن يبطل الصيام ؟»، بما رواه أبو داود، أن طخفة بن قيس الغفاري، قال: فبينما أنا مضطجع من السحر على بطني إذا رجل يحركني برجله، فقال: «إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ»، فنظرت فإذا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –.

وفي الإجابة عن هل النوم على البطن يبطل الصيام ؟ استدل بما رواه البخاري، أنه قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ"، النهى فى الحديث السابق ليس على التحريم وإنما على سبيل الكراهة، أما من لديه عذر بسبب مرض فيباح له النوم على البطن دون كراهة.

هل النوم على البطن يبطل الصيام

حكم النوم طوال نهار رمضان

حكم النوم طوال نهار رمضان ، حيث إن بعض الناس ينامون طوال نهار رمضان، بعذر أنهم صائمون، وهذا العمل لا يفسد الصيام، ففي حال نام الإنسان طوال ساعات النهار وهو صائم في رمضان، فإن صومه صحيح، لأن النوم لا يُفسد الصيام، وهذه إجابة سؤال: ما حكم الشرع فيمن ينام طوال نهار رمضان ؟ وهل ينقص ذلك من أجر صومه ؟، فالنوم في نهار رمضان غير مفسد للصيام، غير أن النائم يفوت على نفسه فضيلة الاجتهاد في العبادة وذكر الله .

هل النوم في نهار رمضان ينقص ثواب الصيام

هل النوم في نهار رمضان ينقص ثواب الصيام ، ورد أن النوم فيه يه مضيعة للأشياء التي كلف الله بها الإنسان مثل السعي والعبادة والتزكية، فهو تضييع لما أوجبه الله وما فرضه على الإنسان.، كما أن الإنسان الذى يصوم ويجتهد فى العبادة ليس مثل النائم، إلا أن هناك من يكون نائما لأن طبيعة عمله تكون ليلًا، أما النائم طول نهار رمضان وليس له عذر صيامه صحيح ولكن القبول أمر بيد الله عز وجل، ويجب أن تغير نمط حياتك وتجدد نيتك وعهدك مع الله.

هل النوم في نهار رمضان ينقص ثواب الصيام ، جاء فيه أنه لا علاقة لصحة الصوم بكثرة النوم ولا قلته في نهار رمضان، وصيام من نام في نهار رمضان صحيح، وينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.

هل يقبل صيام من ينام طول نهار رمضان

هل يقبل صيام من ينام طول نهار رمضان

هل يقبل صيام من ينام طول نهار رمضان ، ورد أن القبول بيد الله تعالى ، و نوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح، إلا أنه يكون قد فوت على نفسه فضل؛ بحسب قول الإمام النووي في كتاب «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (2/ 366): «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ».

هل يقبل صيام من ينام طول نهار رمضان ، فيما قاله الإمام ابن قدامة في كتابه «المغني» (3/ 116): «النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ»، ولا شك أن ثواب الصائم على قدر مشقته في الصوم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- للسيدة عائشة رضي الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» رواه الحاكم في "المستدرك".

هل يقبل صيام من ينام طول نهار رمضان ؟، و ينبغي للصائم أن يشتغل بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم حتى يجمع في صيامه عبادات شتى، والإنسان إذا عوَّد نفسه ومرنها على أعمال العبادة في حال الصيام سهل عليه ذلك، وإذا عوَّد نفسه الكسل والخمول والراحة صار لا يألف إلا ذلك وصعبت عليه العبادات والأعمال في حال الصيام.

حكم تأخير الإفطار في رمضان بسبب النوم

حكم تأخير الإفطار في رمضان بسبب النوم ، ورد فيه أنه ليس من السنة القيام بتأجير الإفطار، لكن السنة المأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تعجيل الفطر بعد التحقق من غروب الشمس، وفي حالة كون المسلم يتعمد تأخير الفطار، للحصول على ثواب أكبر، فإن ذلك أمر مكروه وليس من الدين الإسلامي في شئ.

حكم تأخير الإفطار في رمضان بسبب النوم ، يذكر أن النووي كان قد قال في المجموع الشافعي: إذا أخر الإفطار بعد تحقق غروب الشمس، فإن كان يرى الفضل في تأخيره كرهت ذلك، لمخالفة الأحاديث، وإن لم يرد الفضل في تأخيره فلا بأس، لأن الصوم لا يصلح في الليل هذا نصه، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: “لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور”. رواه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه.



