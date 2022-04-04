عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تبدأ من 28 جنيهًا للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 4 -4-2022

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع “صدى البلد”، عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4-4-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4-4-2022  في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 39 و 40 جنيهًا للكيلو للمستلك حسب المنطقة 

الدواجن البلدى :  بين 43- 45 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 40-42 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 42- 44 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80 - 85 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 65 -75 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 28 و29 جنيهًا للكيلو

 

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 4-4-2022  فى السوق المحلية:

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 7.5_7.75  جنيه 

كتكوت ساسو : 3.5 _ 3.75 جنيه

 

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 4-4-2022  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 53-55  جنيها للطبق ، ووصل سعر الأبيض لـ 50-52 جنيها  للطبق ،  أما سعر البيض البلدي بين 56-57 جنيها. 

             

أسعار البط اليوم الاثنين  4-4-2022  في السوق المحلية: 

أسعار البط بـين 55-60 جنيها للكيلو.

اسعار اسعار البيض البط الدواجن البيضاء طبق البيض اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

موضوعات متعلقة

فتح منافذ الاصلاح الزراعي المتنقلة لبيع السلع الزراعية ومنتجات الدواجن بأسعار مخفضة بأسيوط

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 2 أبريل 2022

الزراعة التعاقدية للذرة تؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن .. طفرة كبيرة فى الإنتاج والصناعة..والفلاحين :الأعلاف تمثل 70% من إجمالي تكاليف الإنتاج

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: مصر خسرت 11 مليون دولار بالفشل في التأهل للمونديال

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

منة عرفة تكشف سر طلاقها من محمود المهدي ومحاولة انتحارها.. وحقيقة زواجها من علي ربيع

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح؟.. الإفتاء: بشرط واحد

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

رقص أم إستعراض رمضاني.. هل تعمدت ميريام فارس إثارة غرائز الصائمين لإحتلال الترند؟

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ