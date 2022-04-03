فتح منافذ الاصلاح الزراعي المتنقلة لبيع السلع الزراعية ومنتجات الدواجن بأسعار مخفضة بأسيوط

بمناسبة شهر رمضان

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم فتح منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بأقل عن مثيلاتها بالأسواق للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل والتي أطلقتها وزارة الزراعة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي فضلا عن فتح منافذ وشوادر جديدة بكافة المراكز والأحياء والقرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالإضافة إلى فتح 16 معرض أهلا رمضان بخلاف المعرض الرئيسي الذى تم افتتاحه بالتنسيق مع الغرفة التجارية وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوفير السلع والمواد الغذائية بكميات مناسبة وبأسعار مخفضة تصل إلى 30 % بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التابعة للتموين ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية لطرح السلع بأسعار تناسب الجميع مشيرًا إلى بذل المحافظة جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط.



وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم افتتاح بعض المنافذ المتنقلة التي أطلقتها هيئة الاصلاح الزراعي بمنطقة الوليدية بحي شرق اسيوط لتجوب الميادين والأحياء لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة (عسل نحل – بلح – خضروات – فاكهة – بيض) بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق وذلك بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع المخفضة للمواطنين.



وأشاد المحافظ بمبادرات الاصلاح الزراعي ومؤسسات المجتمع المدني وكافة القطاعات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجتهم من خلال منافذ متنقلة تجوب المراكز والقرى للحد من ارتفاع الأسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار وذلك عن طريق المنافذ المتنقلة مشيرًا إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطوير الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بكافة أنواعها سواء الزراعية أو الحيوانية أو الداجنية كـ (الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان و....) وغيرها.



وأوضح مدير الاصلاح الزراعى بأسيوط إنه تم اليوم بالدفع بعدد 4 سيارات كمنافذ بيع متنقلة للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة بمنطقة الوليدية بحي شرق بمناسبة شهر رمضان المبارك على أن تجوب تلك السيارات ميادين وأحياء المحافظة بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة بالقرى والمراكز لتلبية احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة.