لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل لـ الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا بداية من اليوم الاثنين وخلال الأيام المقبلة.

طقس شديد الحرارة

ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 29 درجة مئوية وشمال الصعيد 37 درجة مئوية جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا، كما تنشط الرياح الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

طقس شديد الحرارة

ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع أخر تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الانحاء ابتداء من غد الثلاثاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 36 درجة مئوية وشمال الصعيد 39 درجة مئوية جنوب الصعيد 42 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 43 درجة مئوية يومي الأربعاء والخميس فيما تسجل على القاهرة 37 و38 على التوالي.

طقس شديد الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر للشمس خلال الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة الشديد خاصة في فترات الصيام، كما نصحت بشرب الكثير من السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور.

طقس شديد الحرارة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون اليوم الاثنين حالة الطقس نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وتسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى جنوبية شرقية.



وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 32 18

الاسكندرية 30 15

وادى النطرون 29 16

طنطا 31 16

شبين الكوم 31 17

دمنهور 28 17

بلطيم 25 16

مطروح 23 16

السلوم 30 15

سيوة 33 17

بورسعيد 27 15

دمياط 27 15

الزقازيق 33 17

المنصورة 32 17

الاسماعيلية 33 16

السويس 34 16

العريش 28 14

رفح 23 15

رأس سدر 34 17

نخل 33 12

نويبع 34 16

طابا 30 17

كاترين 29 12

الطور 32 16

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 34 23

مرسى علم 33 22

الفيوم 38 17

بنى سويف 38 17

المنيا 37 15

أسيوط 37 18

سوهاج 39 19

قنا 39 19

الأقصر 40 20

أسوان 41 21

ادفو 41 20

أبوسمبل 40 20

الوادى الجديد 39 22

شلاتين 32 19

ابو رماد 33 18

حلايب 32 17

رأس حدربة 31 18

