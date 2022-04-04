عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل لـ الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا بداية من اليوم الاثنين وخلال الأيام المقبلة.

طقس شديد الحرارة

ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 32 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 29 درجة مئوية وشمال الصعيد 37 درجة مئوية جنوب الصعيد 41 درجة مئوية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا، كما تنشط الرياح الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

طقس شديد الحرارة

ومن المتوقع أن يطرأ ارتفاع أخر تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الانحاء ابتداء من غد الثلاثاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية ، والسواحل الشمالية 36 درجة مئوية وشمال الصعيد 39 درجة مئوية جنوب الصعيد 42  درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 43 درجة مئوية يومي الأربعاء والخميس فيما تسجل على القاهرة 37 و38 على التوالي.

طقس شديد الحرارة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر للشمس خلال الظهيرة لارتفاع درجات الحرارة الشديد خاصة في فترات الصيام، كما نصحت بشرب الكثير من السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور.

طقس شديد الحرارة

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون اليوم الاثنين حالة الطقس نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد ، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 


وتسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى جنوبية شرقية.
 

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 32 18
الاسكندرية 30 15
وادى النطرون 29 16
طنطا 31 16
شبين الكوم 31 17
دمنهور 28 17
بلطيم 25 16
مطروح 23 16
السلوم 30 15
سيوة 33 17
بورسعيد 27 15
دمياط 27 15
الزقازيق 33 17
المنصورة 32 17
الاسماعيلية 33 16
السويس 34 16
العريش 28 14
رفح 23 15
رأس سدر 34 17
نخل 33 12
نويبع 34 16
طابا 30 17
كاترين 29 12
الطور 32 16
شرم الشيخ 33 24
الغردقة 34 23
مرسى علم 33 22
الفيوم 38 17
بنى سويف 38 17
المنيا 37 15
أسيوط 37 18
سوهاج 39 19
قنا 39 19
الأقصر 40 20
أسوان 41 21
ادفو 41 20
أبوسمبل 40 20
الوادى الجديد 39 22
شلاتين 32 19
ابو رماد 33 18
حلايب 32 17
رأس حدربة 31 18
 

الحرارة شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى التعرض المباشر للشمس جنوب الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

35 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 3-4-2022

تراجع الدولار والاسترليني.. أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر مع ختام الأحد

موضوعات متعلقة

بعد تحذير الأرصاد من تخفيف الملابس.. سيد علي: إحنا كده هنفطس

هيئة الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الإرصاد تحذر: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والأجواء الباردة تسيطر ليلا.. فيديو

الأرصاد تعلن عن انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأمس.. فيديو

تصل لـ38 درجة مئوية.. الأرصاد تحذر من موجة حارة خلال الأسبوع الجاري|فيديو

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: مصر خسرت 11 مليون دولار بالفشل في التأهل للمونديال

منة عرفة تكشف سر طلاقها من محمود المهدي ومحاولة انتحارها.. وحقيقة زواجها من علي ربيع

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

هل نوم الصائم في نهار رمضان كله مباح؟.. الإفتاء: بشرط واحد

لا تتعرضوا للشمس.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد والعظمى تصل لـ43 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش خيال.. شاهد كلب آلي يجوب شوارع الصين لتحذير السكان|فيديو

الأكثر إحراجًا.. رجل يظهر عاريًا خلال مكالمة فيديو في العمل|شاهد

رقص أم إستعراض رمضاني.. هل تعمدت ميريام فارس إثارة غرائز الصائمين لإحتلال الترند؟

مشهد زنا وإعلان ملابس داخلية.. ماذا أغضب المصريين في أول رمضان ؟

فيديو

فندق أبو ظبي وخلافها مع شيرين رضا .. ماذا قالت فيفي عبده مع ياسمين عز .. فيديوجراف

حقيقة مقتل بكاري جاساما على يد مشجعين جزائريين في باريس.. فيديوجراف

أين أبي هل سيأتي؟ طفل أوكراني يحصد تعاطف الملايين بسبب صراخه

بعد وقف أولى حلقاته.. القصة الكاملة لأزمة مسلسل ليلى علوي

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ