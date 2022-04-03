الإرصاد تحذر: انخفاض طفيف في درجات الحرارة والأجواء الباردة تسيطر ليلا.. فيديو

قالت منار غانم، العضو الإعلامى بهيئة الإرصاد الجوية، إن مصر تعرضت منذ يومين لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، وكانت ذروة ارتفاع درجات الحرارة أمس ووصلت على القاهرة العظمى 36 درجة مئوية.



وأضافت “غانم”، على فضائية اكسترا نيوز ، أنه خلال فترات الليل ستكون الأجواء باردة .

وأشارت هيئة الإرصاد الجوية، إلى أن معظم الكتل الهوائية المؤثرة على مصر كتل هوائية جنوبية قادمة من صحراء شبة الجزيرة العربية،موضحة أنه اعتباراً من اليوم من المتوقع انخفاض طفيف فى درجات الحرارة مقارنة الأمس.

وتابعت هيئة الإرصاد الجوية، أن خلال فترة الليل سيكون هناك فرق كبير بين درجات لحرارة العظمى والصغرى وتصل إلى أكثر 15درجة مئوية، إلى جانب وجود نشاط فى الرياح على أغلب السواحل الشمالية والوجه البحرى.



