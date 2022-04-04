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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم القاهرة تحصل على "الأيزو" في إدارة المؤسسات التعليمية من "إيجاك"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية العلوم على شهادة الأيزو (ISO 21001:2018) في إدارة المؤسسات التعليمية من المجلس الوطنى للاعتماد إيجاك EGAC وذلك تطبيقًا لمعايير الجودة العالمية وفقًا للمواصفات الدولية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على تطبيق كافة معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات والمعايير الدولية في جميع كلياتها وإداراتها ومراكزها، وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لدعمها من أجل الحصول على شهادات الأيزو بما يتناسب مع التحول إلى جامعات الجيل الرابع ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم، إن الكلية تحرص باستمرار على الارتقاء بمستوى الكفاءة والقدرة التنافسية، تنفيذا لاستراتيجية الجامعة،مشيرًا إلى أن كلية العلوم استقبلت الشركه المانحة لعمل المراجعات الخارجية، وأوصت بمنح شهادة ISO 21001:2018 لإدارة المؤسسات التعليمية.
 

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جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة نجحت في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وإحداث الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.
 

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