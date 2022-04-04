السحور مهم جدا.. 5 نصائح لمرضى الكلى لصيام بدون تعب

ينصح مرضى الكلى بأخذ الاحتياطات إذا اختاروا الصيام خلال شهر رمضان المبارك،

يمكن تصنيف مرض الكلى المزمن (CKD) ، وهو حالة طويلة الأمد تنطوي على فقدان تدريجي لوظائف الكلى ، إلى خمس مراحل بناءً على شدتها.

والامتناع عن الطعام والماء لساعات طويلة يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، يجب على مرضى الكلى المزمن استشارة طبيبهم لتقييم شدة حالتهم والمخاطر المحتملة المرتبطة بالصيام.

أهم النصائح لمرضى الكلى في رمضان

1- يجب على مرضى الكلى عدم تخطي وجبة السحور لتجنب ضعف الجسم ، مع الأخذ في الاعتبار أنهم يحتاجون إلى سعرات حرارية أكثر من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة.

2- يجب على مرضى الكلى الحذر من تناول كميات كبيرة من الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور خاصة في شهر رمضان، يحتوي ملح الطعام بوفرة على الصوديوم ، وكذلك البوتاسيوم في بعض الخضروات مثل الطماطم والبطاطس والبامية والخضروات الورقية الخضراء وكذلك بعض الفواكه ، بما في ذلك الموز والبرتقال والمانجو والتمر والمشمش والخوخ والشمام، ويوجد الفوسفور في الفول والمشروبات الغازية والمكسرات ومنتجات الألبان.



3- يجب عليهم الحفاظ على نظام غذائي منخفض في الأطعمة الغنية بالبروتين لتجنب فرض عبء إضافي على الكلى قد يؤدي إلى الفشل الكلوي الكامل وزيادة اليوريا في نظامهم.



4- يجب على مرضى غسيل الكلى الحرص على عدم شرب أكثر من لتر واحد من الماء / السوائل يوميًا بعد الإفطار لمنع احتباس الماء الذي قد يؤثر على القلب والرئتين.



5- يجب أن يكونوا على دراية بكميات السوائل التي يستهلكونها وتقليل تناولهم للحلويات والأطعمة الدهنية لأنهم أكثر عرضة لأمراض القلب والأوعية الدموية.



6- يجب على مرضى الكلى تجنب قضاء وقت طويل في الخارج في درجات حرارة عالية أثناء الصيام ، مضيفًا أنه يجب عليهم أيضًا تجنب تناول الأطعمة المالحة.