شهدت محافظات مصر أحداثا كثيرة أمس الأحد، ففي القاهرة تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة مناطق السكر وحوش الغجر، وإخلاء وتسكين 206 عقارات من إجمالي 520 عقار، وتسكين 667 أسرة مستحقة بكومباوند الخيالة من إجمالي 1666 أسرة.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "جولة في المحافظات .. فتح منافذ الإصلاح الزراعي المتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة بأسيوط". في سوهاج، أكد المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة استهدفت طلاب 50 مدرسة في جميع المراكز والقرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتعريفهم بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على أهمية هذه الاستثمارات.

وأهدى اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء درع المحافظة للطالبة أماني أبو العلا الفائزة بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة وإلقاء الشعر.