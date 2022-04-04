كاتب صحفى: هناك منظومة كبرى لزيادة الرقعة الزراعية في مصر

قال الكاتب الصحفى، حسن الرشيدى، إن قضية الغذاء أمن قومى، لذلك فكان للدولة دور كبير جداً وقوى فى توفير السلع الغذائية للمواطن المصري، وحلول شهر رمضان يؤكد على الجهود الجبارة التى بذلتها الدولة لتوفير كافة السلع المختلفة للشعب المصرى.

وأضاف “الرشيدى”، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن ما نراه من مبادرات،" أهلاً رمضان وكلنا واحد، أو حتى منافذ البيع" كلهم وفروا السلع بأسعار مخفضة لجميع السلع والمنتجات.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن هناك منظومة كبرى لزيادة الرقعة الزراعية فى مصر، خاصة عند ظهور مشكلة القمح بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع الكاتب الصحفى، أن الدولة وفرت التخزين الاستراتيجي من القمح وحفزت الفلاح المصرى لتوريد القمح المصري، لافتاً إلى ان الدولة حريصة على ألا يشعر المواطن المصرى بأى نقص أو عجز.

وأكد الكاتب الصحفى، ان الزراعة مع التموين من الاجتماعات المهمة جدا التى تؤكد اهتمام الدولة بمصلحة المواطن المصرى، موضحاً أن هناك بعض المواطنين تعمل على تخزين السلع بطريقة غريبة للغاية ولكن لابد أن يحرص على تخزين ما يحتاج فقط.

