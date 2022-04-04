وكيل تعليم الغربية يتابع امتحانات الصف الرابع الابتدائي بإدارة قطور

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم عدداً من مدارس إدارة قطور التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام الدراسة وتفعيل الأنشطة، ومتابعة سير امتحانات شهري فبراير ومارس للصف الرابع الابتدائي.



وجاء ذلك تنفيذاُ لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

في البداية قام وكيل الوزارة بمتابعة مدرسة عزبة السرايا الابتدائية، وتلاحظ انتظام جميع الطلاب بكل الصفوف، وخلال متابعته لأحد حصص اللغة الإنجليزية بالمدرسة للصف الأول الابتدائي، كلف مدير الإدارة بتقديم شهادة تقدير من الإدارة التعليمية بقطور، لمعلمة الصف "سعيدة نجاح العباسي"، لتميزها وجهدها في تدريس اللغة الانجليزية داخل الفصل، والمستوى الرائع للتلاميذ، ثم قام بمتابعة سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالمدرسة.



كما توجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الفردوس الإسلامية الخاصة التابعة لمجموعة ٣٠ يونيو، وتلاحظ أيضاً انتظام الدراسة والحضور في جميع الصفوف بالمدرسة، كما أن الأنشطة مفعلة على أعلى مستوى، ونسب حضور الطلاب عالية جداً، ثم قام بمتابعة سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالمدرسة، وذلك للاطمئنان إلى حسن سير الامتحانات، وعدم وجود أي شكاوى من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وخلال جولة المتابعة اليوم، أكد وكيل الوزارة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس، وتوفير الجو المناسب لجميع التلاميذ أثناء عقد الاختبارات التي تتم خلال اليوم الدراسي، والاهتمام بالأنشطة الطلابية، وتسجيل الغياب اليومي، والاهتمام بتوافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس.



رافق وكيل الوزارة خلال المتابعة، عبد الفتاح عبده، مدير إدارة قطور التعليمية.