فصل جديد في قصة إيريكسن.. سجل 3 أهداف بقميص برينتفورد ومنتخب الدانمارك

قهر برينتفورد تشيلسي في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدف، مساء السبت الماضي على ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل أهداف برينتفورد فيتالي جانيلت في الدقائق (50 و60)، وكريستيان إريكسن (54) ويواني ويسا (87). فيما أحرز أنتونيو روديجر هدف تشيلسي الوحيد (48).

كريستيان إيريكسن نجح فى تسجيل هدف فى شباك البلوز وساهم في تحقيق الفوز.

وتألق كريستيان إيريكسن في آخر 4 مباريات له مع فريقه برينتفورد الانجليزي ومنتخب بلاده الدانمارك.

وصنع الدانماركى كريستيان اريكسن هدفا سجله زميله ايفان في شباك بيرنلي في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثنائية نظيفة فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل كريستيان اريكسن بقميص منتخب الدانمارك هدفين في شباك هولندا وصربيا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

كما سجل الدانماركى كريستيان اريكسن هدفا في شباك فريق تشيلسي الإنجليزي بالبريميرليج.

كان الشوط الأول بدأ سريعًا للغاية ونجح في تهديد شباك الضيوف إلى أن الحارس دافيد رايا كان بالمرصاد لمحاولات أصحاب الأرض قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وكان السبق لأصحاب الأرض عندما سجل أنطونيو روديجير الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من بداية الشوط، قبل أن يعود برينتفورد بقوة ويسجل التعادل عن طريق فيتالي يانليت في الدقيقة 50.

وعزز الدنماركي كريستيان إيركسن بالهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 54، قبل أن يعود يانليت ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60 من عمر المباراة ويعقد من مأمورية توماس توخيل.

واختتم البديل يوني ويسا رباعية الضيوف في الدقيقة 87 من عمر المباراة، ليؤكد على فوز برينتفورد برباعية مفاجأة على البلوز.

وبذلك، تجمد رصيد تشيلسي بهذه الخسارة عند 59 نقطة وظل في المركز الثالث. فيما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.