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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اليوم لعالمي لمكافحة الألغام.. إنشاء ملاعب كرة على أرض مأمونة

اليوم لعالمي لمكافحة
اليوم لعالمي لمكافحة الألغام

يحتفي العالم اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 باليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام ، حيث تعتبر من أخطر الأسلحة التي تهدد حياة المدنيين والمجتمعات كافة.

ويرجع الاحتفال باليوم العالمي ضد الألغام إلى عام 2005 حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 أبريل من كل عام يوم عالمي رسمي للتوعية بخطر الألغام. 

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ودعت الأمم المتحدة إلى استمرار الجهود التي تبذلها الدول بمساعدة من الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة المشاركة لتشجيع الدول على تطوير الأعمال المتعلقة بالألغام.

 شعاراليوم العالمي للألغام: «أرض مأمونة» 

وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لمكافحة الألغام تحت شعار «أرض مأمونة»، وهو اسم الحملة العالمية الرامية إلى «تحويل حقول الألغام إلى ملاعب» ويشير إلى تنظيف الأرض من الألغام وغيرها من المواد المتفجرة.

وتعمل جمعية الأمم المتحدة على مكافحة الألغام وتقديم المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين، ويتم توزيع بمناسبة الاحتفالية برتوكول عن مخاطر الألغام للتوعية، ونشر الفيديوهات لتعريف العالم بالمخاطر وأثرها تهديدها على حياة المواطنين.

 

استمرت الأعمال وسط انتشار كورنا 2020

وبالرغم من انتشار فيروس كورونا في عام 2020 وإلغاء الاحتفالية عثر على آلاف التفجيرات وتدميرها وتصليح الأراضي واستخراج الألغام واستخدامها للإنتاج.

الألغام تنتشر بسبب الحرب الروسية الأكرانية 2022

 

أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ألغاما وضعت بشكل مائل على طريق رئيسي أمام السيارات الأوكرانية مما يهدد حياة قائديها بالخطر، كما أعلن خبراء عسكريين عن زرع القوات الروسية ألغاما تشبه ألعاب الأطفال في معظم المدن التي سيطرت عليها في أوكرانيا  حسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية.

من جانبها، حذرت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، قبل أيام، من الخطر الناجم عن إمكانية انجراف ألغام نشرها العسكريون الأوكرانيون قرب موانئ البلاد مع بدء العملية العسكرية الروسية، باتجاه مضيق البوسفور، منوهاً بأن حوالي 420 لغما بحريا نشرتها القوات البحرية الأوكرانية لحجب الممرات المائية المؤدية إلى ميناء أوديسا وثلاثة موانئ أخرى في البحر الأسود ووفقًا لـ «روسيا اليوم». 

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