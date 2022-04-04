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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل حملات النظافة ورفع الإشغالات في قرى ومدن كفر الشيخ.. صور

جانب من رفع القمامة
جانب من رفع القمامة

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات، والإنارة العامة بقري ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

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تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة، ومتابعة كنس الشوارع، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها الي المقالب العمومية، و مسح وتسوية، وتمهيد طريق هنجر تخزين القمح استعداداً للبدء موسم حصاد القمح، بالإضافة إلى الحملة مكبره لرفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة، لرفع الإشغالات بشوارع المدينة، وإزالة الفروشات التي تعيق السير وتحجب الرؤيا لمنع التكدس المروري، وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات لعدم التكدس المروري، ومنع الباعة الجائلين من افتراش الشوارع والأرصفة بمنطقة "دوران أبو النور، وشارع العاشر من رمضان، وأمام مجمع المواقف. 


أشرفَ حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءة شبكة الانارة، بالإضافة إلى حملات النظافة بالطرق العامة، ومنظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل.   


كما قام جمال ساطور، رئيس المدينة، بعمل حملة نظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع بالمدينة والقري، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية والوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع وتسوية وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، لرفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع وأحياء المدينة، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وقامت الوحدات المحلية بقري (الجرايدة، وكفر العجمي، والحوة وروس الفرخ) بحملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات، لرفع كفاءة نظافة الشوارع ومداخل القري من القمامة، ونقط تشوينها وتجميعها بداخل القري، فضلًا عن تسوية وتمهيد عدد من الطرق لتحسين حالة الطرق العامة والفرعية بالقرى، لتحسين حالتها وتسهيل المرور والانتقال عليها للتيسير على المواطنين.


وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق، وعمل حملات النظافة الشاملة، ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء، و تراكمات القمامة بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون. 
 

وأشرف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، علي جولة تفقدية بشوارع المدينة، لرفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة، مشدداً على مسئولى الإشغالات برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينه، تسهيلاََ للمرور.

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كفرالشيخ منظومة النظافة الصوامع القمح حياة كريمة محافظ كفر الشيخ

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