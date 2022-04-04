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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتي الخميس.. والعظمى تصل لـ 41

الارصاد
الارصاد

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال هذه الفترة من شهر أبريل ومع بدايات فصل الربيع من المتوقع أن يحدث تغيرا كبيرا وحادا فى الأحوال الجوية، خاصة فى درجات الحرارة خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد خلال هذه الفترة بمنخفض السودان الموسمي الذى يجذب معه كتل هوائية شديدة الحرارة.

وأضاف “القياتي”، خلال لقاء خاص عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن درجات الحرارة على القاهرة وصلت  إلى 31 درجة، ومن المتوقع خلال الساعات القليلة من النهار أن تصل إلى 32 درجة مئوية، ما ستكون أعلي درجة حرارة يتم تسجيلها على مدار اليوم، إلى جانب نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، مما يلطف درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد إلى 37 درجة، وتصل إلى 41 درجة اليوم على مناطق من جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن غدا سيكون هناك تأثر بكتل جنوبية شديدة الحرارة تؤثر على كافة مناطق الجمهورية ، بما فيها القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، حيث أن هذا الإرتفاع مستمر حتي يوم الخميس القادم.

هيئة الأرصاد الجوية منخفض السودان الموسمي كتل هوائية شديدة الحرارة الاحوال الجوية فصل الربيع

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