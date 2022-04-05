ما حكم الأكل والشرب حال الظن بعدم طلوع الفجر؟ ..مستشار المفتي يجيب

ما حكم الأكل والشرب في حالة الظن بعدم طلوع الفجر في الصيام وتبين بعد ذلك أن الفجر قد طلع ؟ .. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، واجاب قائلا: إن الصائم مدعو لعدم تأخير السحور لوقت الشك حتى لا يحوم حول الحمى ، ومن أكل أو شرب بعد طلوع الفجر ظانًّا عدم طلوعه ثم تبين خطأه فليتم صومه فهو صحيحٌ على المختار في الفتوى ؛ اعتبارًا بوجود نيته للصوم وعمَلًا بأصل بقاء الليل.

أفضل وقت للسحور في رمضان

أفضل وقت للسحور في رمضان ، السحور من السنن المهجورة التي يستحب للصائم فعلها، أولًا: السحور: لما ورد عن أنس رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَسَحَّروا فإن في السُّحُور بركة». رواه البخاري ومسلم، ولكن بعض الناس يتكاسل عن السحور.

وتأخير السحور من السنن المهجورة : لحديث زيد بن ثابت رضي اللّه عنه قال: «تَسَحَّرْنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قَدْرُ ما بينهما؟ قال خمسين آية». رواه البخاري ومسلم، ولحديث أبي ذر رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "لا تزال أمتي بخير ما أَخَّروا السحور وعجَّلوا الفطر». رواه أحمد، ونجد كثيرًا من الملسمين يتسحرون في أول الليل قبل النوم، والسنة أن يؤخر إلى قبل الفجر بحوالي 20 أو 15 دقيقة.

فضـل السحور في رمضان

سبب حصول البركة في السحور أن هذه الوجبة تقوي الصائم وتنشطه وتهون عليه الصيام، إضافة إلى ما فيها من الأجر والثواب بامتثال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الوجبة المباركة فوائد صحية تعود على الإنسان الصائم بالنفع وتعينه على قضاء نهاره بالصوم في نشاط والحيوية.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالأسحار، فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء، وأفضل السحور السويق والتمر.

وتعتبر وجبة السحور من الوجبات الرئيسة في شهر رمضان المبارك وقد أكد الأطباء أنها أهم من وجبة الإفطار لأنها تعين المرء على تحمل مشاق الصيام ولذا أوصى رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسحور وحث عليه في غير ما حديث فقال: (تسحروا فإن في السحور بركة). رواه البخاري و مسلم.