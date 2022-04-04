حسام موافى: العمليات في العلاج على نفقة الدولة أفضل من الخارج

أشاد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، بالعلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن إجراء العمليات الجراحية المختلفة في العلاج على نفقة الدولة يتم أفضل من الخارج.



وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" والمذاع عبر قناة صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن العلاج لا يحرم منه أي إنسان بسبب الأموال أو أي سبب آخر.



أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن شهر رمضان من أجمل الشهور وله أهمية كبرى من حيث الدين والعلم وعلينا جميعا اغتنام هذه الفرصة العظيمة.



وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" والمذاع عبر قناة صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، أن :"أول كلمة نزلت من السماء للأرض هى أقراء، والعلم له أهمية كبرى، وهناك ناس سنهم 40 عاما يبكون لانهم لم يتعلموا، هذا يشير بقوة لأهمية العلم".



وتابع الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العينى، أن إذا لم يرتبط العلم بـ الإيمان فلا قيمة له، والعلم لا نهاية له ويظل المرء عالما طالما يطلب العلم، ويخشى الله من عباده العلماء، لافتا إلى أن للعلم قيمة كبيرة جدا دينية ودنيوية.