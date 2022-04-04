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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطنة تستغيث: أصرف على أولادي الـ5 وأطلب مصدر دخل ثابت لعلاجهم.. فيديو

صدى البلد

استغاثت سيدة مسنة تدعى هدى من قرية شلقان بالقناطر الخيرية من ضيق الحال، وتعمل بائعة جرجير بأحد الأسواق لتوفر قوت يومها ومصاريف علاج ابنائها المصابين بمرض جلدي.

هدى لديها سبعة ابناء وزوجها مسجون، تكافح كل يوم من ساعات الصباح الأولى لتوفر دخلا يكفي متطلبات الحياة، ولا تمتلك مصدر دخل ثابت أو معاش، برغم كبر سنها تتجاهل الظروف السيئة من أجل توفير الرزق الحلال.

وتطالب المسئولين بتوفير مصدر دخل ثابت شهريا لتغطي مصاريف حياتها اليومية، وتعالج ابنائها المرضى، وتوفير مصاريف جهاز بناتها وأحفادها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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