مواطنة تستغيث: أصرف على أولادي الـ5 وأطلب مصدر دخل ثابت لعلاجهم.. فيديو

استغاثت سيدة مسنة تدعى هدى من قرية شلقان بالقناطر الخيرية من ضيق الحال، وتعمل بائعة جرجير بأحد الأسواق لتوفر قوت يومها ومصاريف علاج ابنائها المصابين بمرض جلدي.

هدى لديها سبعة ابناء وزوجها مسجون، تكافح كل يوم من ساعات الصباح الأولى لتوفر دخلا يكفي متطلبات الحياة، ولا تمتلك مصدر دخل ثابت أو معاش، برغم كبر سنها تتجاهل الظروف السيئة من أجل توفير الرزق الحلال.

وتطالب المسئولين بتوفير مصدر دخل ثابت شهريا لتغطي مصاريف حياتها اليومية، وتعالج ابنائها المرضى، وتوفير مصاريف جهاز بناتها وأحفادها.

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