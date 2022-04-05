البنك المركزي: ودائع غير الحكومة ترتفع لـ4.5 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي

ارتفعت ودائع عملاء البنوك من خارج الحكومة بالعملة المحلية لـ 4.5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 4.405 تريريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ 4.32 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصلت ودائع القطاع العام بالعملة المحلية لـ 88.1 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 88.82 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ84.8 مليار جنيه في أكتوبر 2021.



ووصلت ودائع القطاع الخاص لـ 600.6 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 582.452 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 563.8 مليار جنيه في أكتوبر 2021



وبلغت ودائع القطاع العائلي نحو 3.8 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 3.72 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ3.7 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.



وسجلت ودائع القطاع الخارجي نحو 14.8 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 16.5 مليار جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ16.3 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

