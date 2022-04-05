عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: ودائع غير الحكومة ترتفع لـ4.5 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت ودائع عملاء البنوك من خارج الحكومة بالعملة المحلية لـ 4.5 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 4.405 تريريليون جنيه في نوفمبر السابق له ومقارنة بـ 4.32 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد وصلت ودائع القطاع العام بالعملة المحلية لـ 88.1 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 88.82 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ84.8 مليار جنيه في أكتوبر 2021.

البنك المركزي: 1.3 تريليون ودائع الحكومة ديسمبر الماضي

قانون البنك المركزي| إجراءات تراخيص تشغيل نظام الدفع .. تعرف عليها


ووصلت ودائع القطاع الخاص لـ 600.6 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 582.452 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 563.8 مليار جنيه في أكتوبر 2021


وبلغت ودائع القطاع العائلي نحو 3.8 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 3.72 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ3.7 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.


وسجلت ودائع القطاع الخارجي نحو 14.8 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 16.5 مليار جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ16.3 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.
 

البنك المركزي ودائع البنوك اخبار مصر مل وأعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: 5.822 تريليون جنيه حجم السيولة المحلية للبنوك في ديسمبر الماضي

ترشيحاتنا

بعد التراجع الملحوظ.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5 - 4 - 2022

الدولار بـ18.33 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 5-4-2022

شديد الحرارة .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5-4-2022

أدوية تخسيس مغشوشة.. ما العقوبة القانونية المتوقعة لـ دعاء سهيل خبيرة التغذية؟

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية| التلاميذ يمتحنون اللغة الإنجليزية اليوم

لمحاربة الصين.. أستراليا تسابق الزمن لتسليح جيشها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطول شاب في العالم يدخل موسوعة جينيس.. لن تصدق طوله

اكتشاف جينات الخطر المسببة لمرض الزهايمر ينذر بإيجاد علاج نهائي له قريبا

الإنسانية في مشهد.. ضباط بالهند يقدمون الماء للقرود في حر الصيف|شاهد

الوفاء.. رجل ينقذ صديقه بعد سقوطه من على سلم في الهند| فيديو

فيديو

إيقاف دنيا تانية.. وفشل الصلح بين أصالة وأنغام.. وحقيقة مرض دينا الشربيني.. فيديو

إعلانات ومسلسلات رمضان.. رقص ومشاهد مثيرة.. فيديو جراف

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ