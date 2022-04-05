أخبار التوك شو|صراخ ميار الببلاوي .. وندم كهرباء .. موجة حارة .. ورعب حمو بيكا

تناولت برامج التوك شو العديد من الأخبار والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

حلت الفنانة ميار الببلاوي، ضيفة على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار".

وانهارت الفنانة ميار الببلاوي على الهواء، عقب عرض مشهد تمثيل لها قبل الاعتزال، معقبه: "مش عايزه أفتكر تاريخي الأسود أبوس ايديك".

وعلقت الإعلامية "راغدة شلهوب"، قائله: "أنا لم أعرض المشهد للجمهور أنا وأنتي فقط اللي شاهد المشهد"، لترد "الببلاوي"، قائله: "علشان ابني".

وأضافت الفنانة ميار الببلاوي،: "دي آخر حاجة كنت أفتكر أنكم تعرضوها نفسي الأعمال دي تتحرق"، لافته: "حاولت أحذف الفيديو من على جوجل وأرسلت لـ إدارة جوجل، وممكن أدفع عمري كله علشان أحذف هذا الفيديو".

كهربا: ندمان لعدم استكمال طريق الاحتراف

أكد محمود كهربا، لاعب النادي الاهلي، ندمه لعدم استمراره في طريق الاحتراف، قائلا إنه قصر في حق نفسه لأنه لم يتجه للاحتراف.

وأضاف كهربا: "مكنش في نصيب و مستحملتش ودي كانت مشكلتي وندمان عليها ولو الزمن رجع بيا لورا هكمل الاحتراف".

حسام البدري: عماد متعب لاعب كبير.. ومكنتش بتلكك ليه.. فيديو

قال حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني،إنه يعتبر عماد متعب لاعبا كبيرا جدا، مؤكدا ان مصر محتاجة لاعب زي ده، ومكنتش بتلكك له، لكن كان ليّ وجهة نظر مش واضحة للاعب"

وأضاف حسام البدري خلال لقاء له لبرنامج "العرافة"، عبر فضائية “المحور”،إنه كان حريصا على استمرار عماد متعب أطول فترة ممكنة في الملاعب عندما كان مدربه في الأهلي.

وتابع المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، انه عمري ما نزلت عماد متعب اخر دقيقة، ولكن نظرا لعامل السن، المشاركة قلت.

وأشار حسام البدري إلى ان، بُعد أي لاعب عن الملعب شيء صعب جدا.

القاهرة تصل 39.. الأرصاد: موجة حارة جديدة غدا

قالت الدكتورة منار غانم، العضو الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد اليوم تشهد أجواء ربيعية مستقرة على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى وجود انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار.



حد أقصى 1222 جنيها.. التأمينات: صرف معاشات أبريل بالزيادة الجديدة بنسبة 13%

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إنه يتم صرف معاشات شهر إبريل بالزيادة الجديدة بنسبة 13%، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه يجب أن يتم صرف تلك الزيادة بأسرع وقت ممكن فى معاش إبريل.



طارق الشناوي: ياسر جلال أعيد اكتشافه من جديد | شاهد

قال الناقد الفني طارق الشناوي ، إنه من الصعب أن يتم تقييم المسلسلات من الحلقة الثانية ، ولكن مسلسل " فاتن أمل حربي " مأثر في الناس ، والبطلة قضية نسائية ، ومسلسل " محمد رمضان " عامل نقلة ، متابعا : "ليست أحكام نهائية".



الأرصاد: البلاد مستمرة في الأجواء الربيعية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة في الأجواء الربيعية المستقرة خلال فترة النهار، مع زيادة سطوع فترات أشعة الشمس، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، وسيكون الطقس اليوم أشبه بما كان عليه في الأمس، لافتةً إلى أن البلاد ستشهد بداية من الغد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة بنحو 6 درجات عن اليوم، والعظمى ستتراوح على القاهرة الكبرى بين 37 و38 درجة مئوية.



استشاري التغذية العلاجية: الخيار والبلح أفضل طرق الوصول لصيام بلا عطش

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة فى شهر رمضان فيجب عند السحور أن نتجنب المأكولات التي تجعلنا نشعر بالعطش، مشيرة إلى أنه يجب شرب كوب من الماء كل نصف ساعة على مدار اليوم.



غضب واسع من أهالي بورسعيد بسبب مسلسل "توبة" | فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن الهجوم الذي تعرض له مسلسل النجم " عمرو سعد " مسلسل " توبة " على مواقع التواصل الاجتماعي .

البدري: لا صحة لأنباء حصولي على 6 ملايين جنيه مع المنتخب.. فيديو

قال حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، إنه "عاوزين نبقى صادقين كلنا، وميبقاش في تصفية حسابات ولا مساندة الأجنبي على حساب المصري، رغم إن المصري ممكن ينجح".

وأضاف حسام البدري' خلال لقاء له لبرنامج “العرافة” عبر فضائية “المحور”، انه قدم للمنتخب عددا من اللاعبين البارزين، مثل محمد شريف، قفشة، وأحمد أبو الفتوح".

وتابع المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، ان أخر مرتب ليّ في الأهلي كان 600 ألف جنيه بعد الضرائب، مؤكدا أنه لم احصل على ٦ مليون جنيه مع المنتخب لأن نسبة الضرائب ٢٥%.

وأشار حسام البدري إلى أن، الشرط الجزائي لعقد التدريب الذي وقعه مع اتحاد الكرة كان ينص على حصوله على راتب شهرين في حال الإقالة، موضحًا: "مضيت معاهم بحسن نية، لكن اكتشفت بعد كده إني أنا اللي هدفع الشهرين".

محمود كهربا عن ارتباطه: "لقيت بنت الأصول وأعلن الخبر قريبا"

كشف النجم محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي المعار للدوري التركي، عن ارتباطه بفتاة مصرية وسيعلن عن ارتباطه قريبا، قائلا: "لقيت بنت الأصول وقريبا هعلن الخبر أمام الناس وهي مصرية".

ورفض محمود كهربا، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، الافصاح عن أي تفاصيل تخص موضوع ارتباطه، قائلا: "لو قلت حاجة الدنيا بتبوظ والمشكلة أن حياتي كلها مفتوحة ومفيش حاجة بخبيها وبتعب بعد كده من الكلام والحاجات بتبوظ".

ده تمساح يلا.. رعب وصراخ حمو بيكا في "رامز موفي ستار"

حل مطرب المهرجانات حمو بيكا ، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر».

ودخل حمو بيكا في نوبة صراخ ورعب فور بداية مقلب رامز جلال، خاصة بعدما رأى الثعبان والتمساح في البحيرة، وردد حمو بيكا "ده تمساح يلا.. ارجع".

وتم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالاضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #رامز_موفي_ستار، وذلك عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.