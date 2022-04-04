بعد عرض الحلقة الثالثة .. مسلسل دايما عامر يتصدر ترند تويتر

تصدر مسلسل دايما عامر ترند موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” بعد عرض الحلقة الثالثة .

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج دايما عامر وتصدر قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل دايما عامر بقبول لبلبة ناظرة المدرسة بتواجد مصطفى شعبان في المدرسة بعد ان قادته صدفة للتواجد بسبب تشابه بين اسمه واسم أستاذ علم اجتماع بالجامعة الإمريكية.



كما شهدت الحلقة ظهور الفنانة فادية عبدالغني، والتي تجسد والدة "مستر عامر"، ويذهب مستر لطفي الذي يجسده صلاح عبد الله ويتحدث مع "عامر" عن طريقة تعامله في المدرسة وأنه لا بد أن يتعامل كدكتور عامر وليس كـ"عامر" الحاصل على معهد خدمة اجتماعية.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.