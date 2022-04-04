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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دايما عامر.. مصطفى شعبان يستعين يمشهد للراحل أحمد زكى فى «معالى الوزير»

دايما عامر
دايما عامر

شهد مسلسل دايما عامر الحلقة 3 استعانة الفنان مصطفى شعبان بمشهد للفنان الراحل أحمد زكى بفيلم "معالى الوزير" عندما تم اختياره عن طريق الخطأ ضمن التشكيل الوزارى وتم الابقاء عليه. 

وقرر مصطفى شعبان ان يكرر نفس المشهد عندما تم اختياره أيضا عن طريق الخطأ بمدرس وهو ما تحقق والقى بيانا له. 

أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

قصة مسلسل دايما عامر 

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

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