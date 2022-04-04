أحمد كريمة : خطبة الوداع للرسول كانت للمسلمين ولغيرهم

قال الدكتور أحمد كريمة، أن الإمام على زين العابدين ابن الحسين، له كتاب باسم رسالة الحقوق وختم كتابه برسالة حقوق أهل البيت، من ينشر هذا الكتاب الآن .



وأضاف الدكتور أحمد كريمة خلال لقائه ببرنامج " التاسعة" المذاع على قناة الاولى، انه عندما تنظر في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لم تجد عبارة يقول ايها المسلمون بل قال أيها الناس، والإسلام يعصم الدماء والأموال والأعراض للمسلمين ولغير المسلمين .

وأضاف الدكتور أحمد كريمه أن حرمة مال غير المسلم كحرمة مال المسلم وحرمة عرض غير المسلمه كحرمة عرض المسلمه وكذلك حرمة الدم.



وذكر من حقوق الانسان عند الامام ابو حنيفة، أن المسلم اذا قتل غير المسلم يقتص منه واستدل بقول الله تعالي " النفس بالنفس " وهى مطلق وعام وقال ان نفس المسلم كنفس غير المسلم .

واوضح أن الإسلام في التعامل الإنساني لا ينظر الي الدين ولا اللون ولا المعتقد ولا اللغه ولا الجنسية ، وسيدنا عمر ابن عبد العزيز وزع الأضحية على جيرانه وكان من بينهم شخص يهودي.

