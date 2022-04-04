شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد بتوجيه ضربة نووية للجارة الجنوبية وإبادة جيشها

هددت كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، جارتها الجنوبية بتوجيه ضربة نووية وإبادة الجيش الكوري الجنوبي بالكامل، بحسب ما جاء في تصريحات كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية المركزية، قالت كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إن "كوريا الشمالية تعارض الحرب، لكن إذا اختارت كوريا الجنوبية المواجهة العسكرية أو وجهت ضربة وقائية، فسيتعين على القوات النووية الشمالية الهجوم".

وأضافت كيم يو جونج، وهي مسؤول كبير في الحكومة والحزب الحاكم، أنه "خطأ كبير جدا" أن يدلي وزير الدفاع الكوري الجنوبي بتصريحات أخيرة تناقش شن هجوم وقائي على كوريا الشمالية.

وأكدت أن "ضربة وقائية" ضد كوريا الشمالية من شأنها أن تؤدي إلى إبادة الجيش الكوري الجنوبي.

وتابعت:"كوريا الجنوبية لست العدو الرئيسي، ولكنها ستشن ضربة نووية عليها إذا تطلب الأمر".