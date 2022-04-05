رئيس أوكرانيا يشكل وفدا للتفاوض مع روسيا حول الضمانات الأمنية

وقع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، امس الاثنين، مرسوما بشأن تشكيل وفد للتفاوض مع روسيا بشأن الضمانات الأمنية.

وحسب "سبوتنيك بيلاروس"، فأنه وفقا للمرسوم الموقع، فقد تم تعيين داود أرخاميا رئيسا لهذا الوفد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن وفدا روسيا وأوكرانيا يواصلان العمل التفاوضي المكثف عبر الفيديو.

وقال لافروف: "الاتصالات مستمرة عبر الفيديو. الوفود تعمل بشكل مكثف للغاية، على الأقل من جانبنا مثل هذا العمل جار".

ويأمل لافروف أن يسترشد وفد كييف في المفاوضات مع روسيا الاتحادية بمصالح الأوكرانيين.