الصقيع وتدني درجات الحرارة كما لم يحدث منذ 1947 يهددان محاصيل فرنسا..فيديو

عرضت قناة " euronews (عــربي)" فيديو يوضح تهديد موجة الصقيع الربيعي التي تشهدها فرنسا العديد من المحاصيل الزراعية مرة أخرى حيث تتعرض أشجار الفاكهة للخطر وبشكل خاص الكروم إذ طالب المزارعون السلطات بمساعدات مالية.

وأضاف الفيديو أن حلقة جديدة من الصقيع ضربت مناطق عدة في البلاد، ولليلة الثانية على التوالي، أكدت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية أن البلاد لم يسبق وأن سجلت تدنياً لدرجات الحرارة خلال شهر أبريل منذ العام 1947.

وأوضح الفيديو أن المزارعين يناضلون لحماية البراعم الصغيرة لأشجار الفاكهة والكروم من أضرار الصقيع، ولم ينته الأمر حيث لا تزال درجات الحرارة السلبية متوقعة خلال ليل الثلاثاء.