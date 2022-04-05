العلاقات الخارجية بفتح: فلسطين في حاجة لموقف عربي واضح على الأرض.. فيديو

قال ياسر أبو سيدو، مسئول العلاقات الخارجية بحركة فتح، إن ما يحدث في فلسطين، هو سياسة إسرائيلية تقتل الشباب الفلسطيني، وتغتاله في الشارع أمام مرأى العالم كله.

وأضاف ياسر أبو سيدو، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن التضامن مع فلسطين، ليس معناه أن ترسلوا الجيوش والأموال، ولكن فلسطين في حاجة إلى موقف عربي واضح على الأرض.

وذكر مسئول العلاقات الخارجية بحركة فتح، أنه لم ألتقي بمسئول عربي، ذات قيمة وقال إن القدس ليست لفلسطين فقط وإنما لكل العرب.

وأشار ياسر أبو سيدو إلى أن العدوان الذي يحدث على القدس، هو مستمر على مدار سنوات طويلة ماضية.