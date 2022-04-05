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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

فنانة عظيمة| حلمي بكر يكشف مفاجأة: شيرين عبدالوهاب حامل ولسه مطلقتش

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تحدث الموسيقار حلمي بكر عن تصريحه بشأن عدم طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكدا أنه لم يحدث، والدليل على ذلك "حملها" الذي ظهرت به في إحدى الحفلات الأخيرة.

وقال حلمي بكر خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذا الأمر لا يقلل من شأنها في شيء، فهي فنانة عظيمة وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها، موضحا أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبة في الاعتزال، وأنا أخبرتها بالعدول عن قرارها.

قال الموسيقار حلمي بكر إنه لن يتوقف عن تقديم الألحان الموسيقية أبدا، "مقدرش أبطل مزيكا أبدا، وبيقولولي وأنت نايم صوابعك بتلعب، فما بالك وأنا صاحي".


وأضاف حلمي بكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لديه 300 أغنية جديدة وجاهزة، ولكنه لم يجد "من يستاهل أن يحصل عليها"، موضحا أن بعض المطربين أخبروه أن ألحانه صعبة "ومش أي حد يقدر يغنيها".


وتابع الموسيقار حلمي بكر"أن الفنانة علية التونسية كانت هاوية، وغنت يا حبايب مصر وعلى اللي جرى، ولحد الآن على اللي جرى بتتغنى في كل الدول العربية وغناها أكتر من 48 فنان وفنانة".


قال الموسيقار حلمي بكر إنه لن يتوقف عن تقديم الألحان الموسيقية أبدا، "مقدرش أبطل مزيكا أبدا، وبيقولولي وأنت نايم صوابعك بتلعب، فما بالك وأنا صاحي".

حلمي بكر في خط أحمر:


وأضاف حلمي بكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه لديه 300 أغنية جديدة وجاهزة، ولكنه لم يجد "من يستاهل أن يحصل عليها"، موضحا أن بعض المطربين أخبروه أن ألحانه صعبة "ومش أي حد يقدر يغنيها".


وتابع الموسيقار حلمي بكر"أن الفنانة علية التونسية كانت هاوية، وغنت يا حبايب مصر وعلى اللي جرى، ولحد الآن على اللي جرى بتتغنى في كل الدول العربية وغناها أكتر من 48 فنانا وفنانة".

حلمي بكر شيرين عبدالوهاب عدم طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب الموسيقار حلمي بكر محمد موسى

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