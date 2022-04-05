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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس تصوير مشهد انفجار السيارة في مسلسل ملف سري | شاهد

صدى البلد

نشر الفنان هاني سلامة عدة صور من كواليس تصوير مشهد انفجار سيارته ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل ملف سري، وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام.

و علق  هاني سلامة علي الصور قائلا: "الموضوع طلع صعب جدا.. كواليس لحظة تفجير عربية يحيى في الحلقة الأولى".

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وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي إلى التخلص من المستشار يحيى؛ لابعاده عن قضية غسيل الأموال.

ويذهب المستشار يحيى (هاني سلامة) إلى خطيبته (رحمة حسن) فلم يجدها، ويظن أن عائلة المالكي اختطفتها من أجل الضغط عليه.

كما شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل ملف سري، خطوبة كارولين عزمي، وظهور المطرب محمد رشاد بشخصيته وتسجيله اغنية، في الوقت الذي تخطط فيه عائلة المالكي لقتل المستشار يحيى.

 

مواعيد عرض مسلسل ملف سري
ويعرض مسلسل "ملف سري" على قناة الحياة الفضائية، في الساعة 9:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا.

كما يعرض مسلسل "ملف سري" عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي.

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