مسلسل ملف سري الحلقة 3.. محاولة قتل هاني سلامة واختفاء خطيبته

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى لابعاده عن قضية غسيل الأموال.

ويذهب المستشار يحيى (هاني سلامة) إلى خطيبته (رحمة حسن) فلم يجدها، ويظن أن عائلة المالكي اختطفتها من أجل الضغط عليه.

كما شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل ملف سري، خطوبة كارولين عزمي، وظهور المطرب محمد رشاد بشخصيته وتسجيله اغنية، في الوقت الذي تخطط فيه عائلة المالكي لقتل المستشار يحيى.

مواعيد عرض مسلسل ملف سري

ويعرض مسلسل "ملف سري" على قناة الحياة الفضائية، في الساعة 9:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا.

كما يعرض مسلسل "ملف سري" عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي.

برومو مسلسل ملف سري

نشر الفنان هاني سلامة البرومو الرسمي لـ مسلسل ملف سري في رمضان و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وعلق هاني سلامة قائلا:"توكلنا علي الله…البرومو الرسمي لمسلسل ملف سري في رمضان".

أحداث مسلسل ملف سري

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل ملف سري، والذي يتم عرضه في شهر رمضان.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار: "أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر"، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح: "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسه".

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.