عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ملف سري الحلقة 3.. محاولة قتل هاني سلامة واختفاء خطيبته

مسلسل ملف سري
مسلسل ملف سري

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة تصاعدا في الأحداث، حيث تسعى عائلة المالكي للتخلص من المستشار يحيى لابعاده عن قضية غسيل الأموال. 

ويذهب المستشار يحيى (هاني سلامة) إلى خطيبته (رحمة حسن) فلم يجدها، ويظن أن عائلة المالكي اختطفتها من أجل الضغط عليه. 

كما شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل ملف سري، خطوبة كارولين عزمي، وظهور المطرب محمد رشاد بشخصيته وتسجيله اغنية، في الوقت الذي تخطط فيه عائلة المالكي لقتل المستشار يحيى. 

 

مواعيد عرض مسلسل ملف سري

ويعرض مسلسل "ملف سري" على قناة الحياة الفضائية، في الساعة 9:00 مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويعاد في تمام الساعة 6:45 صباحًا، والساعة 12:00 ظهرًا. 

كما يعرض مسلسل "ملف سري" عبر قناة cbc العامة، في تمام الساعة 10:15 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 5:45 صباحا و3:45 مساء اليوم التالي.

 

برومو مسلسل ملف سري

نشر الفنان هاني سلامة البرومو الرسمي لـ مسلسل ملف سري في رمضان و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وعلق هاني سلامة قائلا:"توكلنا علي الله…البرومو الرسمي لمسلسل ملف سري في رمضان".

 

أحداث مسلسل ملف سري

كشف المنتج ريمون مقار، تفاصيل مسلسل ملف سري، والذي يتم عرضه في شهر رمضان.

وقال "ريمون"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "المسلسل يناقش مجموعة قضايا كبيرة خلفها هدف مهم".

وأشار: "أحداث المسلسل تدور في سنة 2013 في قمة الانفلات الأمني الذي كانت تعيشه مصر"، متابعا: "الهدف أن نقول إننا في مكان أفضل بكثير عن الذي كنا نعيشه".

وأوضح: "المسلسل يبين عمليات غسيل الأموال، وغيرها من القضايا التي كانت موجودة في 2013"، مؤكدا: "نقول في المسلسل إننا في مرحلة أفضل ومكانة كويسه".

 

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هاني سلامة، ماجد المصري، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ملف سري مسلسل ملف سري هاني سلامه الفنان هانى سلامة رحمة حسن محمد رشاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

ميار الببلاوي تنهار وتصرخ على الهواء بعد عرض مشهد تمثيل لها.. فيديو

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

مسلسل انحراف الحلقة 4.. روجينا تقتل للمرة الثانية وسميحة أيوب بزي الإعدام

بعد عرض راجعين يا هوى.. نسرين أنور عكاشة تروى مكالمة خالد النبوى

بعد عرض الحلقة الأولى.. هاني سلامة عن ملف سري: لسه مفاجآت كثير

نصبت على بيومي فؤاد.. رقة ونعومة شيرين رضا تتصدر التريند بـ«شغل في العالي»

مسلسل ملف سري الحلقة الأولى.. هاني سلامة يعثر على أوراق خطيرة

مسلسل العائدون الحلقة الأولى .. أمير كرارة يكشف تهريب الآثار المصرية

بدار الأوبرا.. طارق العربي قرطان يحيي حفلًا 13 أبريل المقبل

مسلسل انحراف الحلقة الثانية| قتل ريهام سعيد بسبب الخيانة الزوجية

ترشيحاتنا

القاهرة تسجل 39 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

بعد ظهوره مع رامز جلال .. تعرف علي سيارة حمو بيكا التى أثارت الجدل

ميلان يسقط في فخ التعادل السلبي أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

موعد أذان الفجر رابع أيام رمضان 2022.. ووقت الإفطار

تحرك استفزازي.. جانتس يشن هجوما عنيفا علي لابيد بعد زيارة باب العمود

عايز اكون زيه..عمرو أديب: المطرة بتحب عمرو دياب وبتمشي معه في الإعلان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

مكتوب عليا الحلقة 3.. سطو مسلح يجمع أكرم حسني مع حبيبته هنادي مهنا

تزوجت ابنها بالخطأ.. قصة فنانة بدأت حياتها بسجن والدها وهروبها من زوجها

حنان مطاوع لـ صدى البلد : استعنت بأطباء نفسيين فى"وجوه".."وش ثالت" اتولد على إيدي وأعتبره من أصعب أدواري

فيديو

كيف يدخل من مات تاركا للصلاة في رمضان جهنم؟.. شاهد رد مبروك عطية

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

الرجالة أقربلي من الستات ولا اتعمد الجرأة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي

حاولت الانتحار بعد الانفصال.. منة عرفة تكشف العديد من أسرارها الشخصية

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ