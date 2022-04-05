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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد ملحم بركات.. أسرار وخفايا عن المطرب والملحن الراحل

ملحم بركات
ملحم بركات

يحل اليوم  ذكرى  ميلاد المغني والموسيقار الراحل ملحم بركات ؛ الذي استطاع ان يكون أحد أهم ورائد عصره .

ويرصد صدى البلد أبرز معلومات عنه .

_ ولد يوم 5 ابريل في العام 1942 في منطقة كفرشيما اللبنانية.

- في بداياته، كان ملحم بركات يقوم بتلحين بعض الكلمات من الصحف اليومية ثم يقوم بغنائها في المناسبات المدرسية


أطلق عليه لقب "مطرب الضيعة" لأنّه كان موجوداً دائماً لإحياء السهرات، كما كان يدندن بشكل مستمرّ.

- أول اغنية لحّنها فعلياً هي "بلغي كلّ مواعيدي" التي غنّاها مع جورجيت الصايغ.

- في أول مراحل شبابه، تزوّج من سعاد فغالي، شقيقة النجم الكبيرة الراحلة صباح، وهذا الزواج لم يثمر أي أطفال. ومن بعدها تزوّج رندا عازار، أمّ أولاده مجد ووعد وغنوة.


بعد انفصاله عن زوجته، تزوّج من النجمة مي حريري وأنجب منها ملحم جونيور لكنّه عاد وطلّقها.

- كان يعشق الأطباق اللبنانية كالكبة والتبولة والمجدرة، بالإضافة إلى الفول المتبل.

- حبّه للبنان عبّر عنه أيضاً من خلال دفاعه عن الأغنية اللبنانية، وذلك دفعه حتّى الى اتهام كلّ فنان يغنّي بلهجة غير لبنانية بأنّه "خائن". وذلك سبّب له الكثير من المشاكل مع العديد من النجوم.

- لم يكن ملحم بركات مقتنعاً بكلّ أصوات الفنّانين الذين لحّن لهم، وذلك بحسب ما ذكر الملحّن نزار فرنسيس خلال مقابلة صحافية.

- لم يكن ملحم يعرف أنّه مصاباً بالسرطان إلا قبل أيام قليلة من وفاته.

ملحم بركات الموسيقار الراحل ملحم بركات ذكرى ميلاد المغني و الموسيقار الراحل ملحم بركات مطرب الضيعة

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